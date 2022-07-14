Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Volkswagen предложит оплачивать автопилот по километражу

13:04 14.07.2022 |

Транспорт

 

Компания Volkswagen и подразделение Caraid планируют расширить возможности системы Functions on Demand, с помощью которой можно добавлять новые функции простым обновлением софта. Например, в будущих моделях концерна искусственный интеллект научится предлагать «подписку» на автопилот исходя из проложенного маршрута. То есть его можно будет активировать только на определенном отрезке, а не покупать навсегда.

Подразделение Caraid, основанное в 2020 году, занимается разработкой программного обеспечения и цифровых сервисов для всей Volkswagen Group. В его задачи также ходит создание единой программой платформы и выпуск прошивок для электрокаров. Гендиректор Caraid Дирк Хильгенберг недавно дал интервью изданию Bloomberg, в котором рассказал, как компания собирается монетизировать софт и каких функций стоит ожидать в ближайшем будущем.

Как и другие производители, Volkswagen в итоге хочет прийти к тому, что большинство опций клиенты будут приобретать по мере необходимости, уже после покупки машины. Сейчас такая возможность есть у покупателей Porsche Taycan (система Functions on Demand), но в будущем её получат автомобили всех брендов, входящих в концерн. Разумеется, всё это будет улучшаться и обрастать новыми функциями. Например, ИИ будет предлагать «подписаться» на автопилот, если маршрут это позволяет.

По сути, продуктом Caraid станут сервисы. Предполагается, что обновлять программное обеспечение автомобилей будут каждые две недели, но с переходом на новую архитектуру прошивки могут выходить ежедневно - всё будет зависеть от того, какой цикл обновлений выберет тот или иной бренд. Ежегодно на программных продуктах можно будет зарабатывать миллиарды евро, и по мере увеличения количества «подключенных» автомобилей доходы будут только расти.
За матеріалами: Motor.ru
Ключові теги: Volkswagen
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4494
  0,0819
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8897  0,22 0,59 37,8268  0,08 0,20
EUR 36,8715  0,12 0,34 37,9047  0,03 0,09

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес