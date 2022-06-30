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Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

17:20 30.06.2022 |

Транспорт

Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

 

Компания Volkswagen показала приближенную к серии версию концепта I.D. Vizzion 2018 года. Электрический седан ID. Aero встанет на конвейер в 2023-м, получит обтекаемый кузов с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления и запас хода больше 600 километров. Одна из особенностей машины - отсутствие традиционных дверных ручек. По предварительной информации, товарному варианту машины достанется индекс ID.7.


Как и вся линейка ID, концепт ID. Aero использует платформу MEB. Для электрического седана заявлены батарея емкостью 77 киловатт-часов, коэффициент аэродинамического сопротивления 0,23 и дальность хода на одной зарядке больше 600 километров. Дизайн представляет собой дальнейшую эволюцию стилистики I.D. Vizzion 2018 года, но с поправками на возможность серийного производства.

Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

 

Первый электрический седан Volkswagen окрашен в светло-голубой «металлик», контрастирующий с глянцевой черной крышей. Пигмент, содержащийся в краске, при определённом освещении создает золотистое мерцание. Спереди и сзади - уже ставший традиционным «сотовый» мотив.

Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

 

Вместо привычных ручек дверей - чувствительные к касаниям подсвеченные полоски. Правда, пока неясно, достанутся ли сенсорные ручки товарному электрокару.

Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

 

Китайская версия Volkswagen ID. Aero встанет на конвейер во второй половине 2023-го. В том же году начнется выпуск машин в европейской спецификации на заводе в немецком Эмдене. По всей видимости, пятиметровая четырехдверка метит на роль флагмана ID-семейства, а значит, может получить индекс ID.7.


Представлен электроседан Volkswagen с дальностью хода 600

 
За матеріалами: motor
Ключові теги: Volkswagen
 

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