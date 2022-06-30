Nissan отказался признать Renault материнской компанией

Акционеры японской компании Nissan Motor Co Ltd провели ежегодное собрание, на котором был поднят вопрос о признании Renault SA (владеет 43 процентами Nissan) материнской компанией. Предложение отклонили, так как это привело бы к раскрытию подробностей о капитале и деловом альянсе автопроизводителей. Таким образом, альянс и дальше будет оставаться неравноправным, так как Nissan владеет только 15 процентами акций Renault без права голоса.

Как отмечает Autonews Europe, раскрытие генерального соглашения о восстановлении альянса Renault-Nissan пролило бы свет на масштаб многолетнего партнерства, сформированного 23 года назад. Сделка уже давно служит источником напряженности, поскольку позволяет Renault усиливать участие в управлении Nissan.

В апреле появились слухи, что концерн Renault Group изучает возможность продажи части своей доли в Nissan Motor Co. - во-первых, это принесло бы французской стороне миллиарды долларов, которые можно было бы вложить в электрификацию модельной линейки, а во-вторых, ослабило бы напряжение между партнерами. Прочем, эта информация так и не подтвердилась.

Ситуация осложнилась и с арестом и последующим побегом Карлоса Гона, бывшего главы альянса. Он с 2019 года укрывается в Ливане и обвиняет японские власти в сговоре с руководством Nissan, которое противилось сближению с Renault. Кроме того, он критикует нынешнюю политику автопроизводителя.