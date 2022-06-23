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АНАЛІТИКА

VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3

22:39 23.06.2022 |

Транспорт

VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3

 

Компания Volkswagen показала очередной, судя по всему последний тизер концептуального электрического седана, которому отныне присвоено имя ID. Aero. Его премьера состоится уже 27 июня. Серийная машина сейчас проходит испытания, ранее мы знали ее под именем Aero B.

Технических данных пока почти нет, но из предыдущих фраз руководителей немецкого концерна можно сделать вывод, что нас ждет седан размером с Tesla Model 3 или даже больше, но при этом попроще. Тут в голову приходит аналогия с бензиновыми моделями. Tesla Model 3 выступает в сегменте компактных спорт-седанов вроде Audi A4. А ID. Aero в компании ранее описывали, как электрический аналог Volkswagen Passat, который по размерам почти равен A4, но уступает в мощности, оснащении, зато и стоит дешевле.

VW назвал дату премьеры электроседана размером с Tesla Model 3

 

Известно, что ID. Aero будет построен на все той же платформе MEB, которая лежит в основе всех современных электромобилей бренда. При этом ранее говорилось о том, что запас хода седана достигнет 700 километров, что вселяет надежду на то, что ID. Aero получит батарею побольше, чем у уже представленных машин, где ее емкость не превышает 77 рабочих киловатт-часов.

Надежда, впрочем, может оказаться призрачной. Дело в том, что серийная машина на основе концепта, которая появится в 2023 году, изначально будет продаваться только в Китае. А значит, и запас хода в 700 километров мог быть измерен по китайской методике. Последняя, как мы знаем, позволяет на 77 киловаттах «проехать» и побольше, чем 700 километров.

Напомним также, что Volkswagen готовит и принципиально новый электрический седан, известный пока как проект Trinity. Это будет флагманская модель, с которой дебютирует и совершенно новая платформа для электромобилей под названием SSP. Правда, появится она только в 2026 году.
За матеріалами: insideevs.com
 

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