Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

В Европе дебютировал совершенно новый Peugeot 408. Отныне это не седан, а что-то вроде кросс-купе (первого для марки), хотя сам производитель резонно предпочитает именовать приподнятую переднеприводную машину с покатой крышей фастбэком.





Как бы то ни было, речь идет о близком родственнике семейства Peugeot 308, пережившего смену генераций в прошлом году: у модели в новом модном форм-факторе похожие головные фары с «клыками» ходовых огней и стилизованные под следы львиных когтей задние фонари. При этом украшенная новой эмблемой безрамочная радиаторная решетка с деталями в цвет кузова вызывает ассоциации, скорее, с кроссовером 3008.

Габариты этого Peugeot 408 - 4,69x1,859x1,48 метра (со сложенными зеркалами), расстояние между осями - 2,787 метра. Багажник вмещает от 536 до 1611 литров груза. Новинка получила матричную оптику, 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и шесть вариантов окраски кузова, включая эксклюзивные: Bleu Obsession, Gris Titane, Gris Artense, Rouge Elixir, Blanc nacre и Noir Perla Nera.

В салоне - уже знакомый по тому же Peugeot 308 i-Cockpit с компактным рулевым колесом и парой 10-дюймовых экранов. Под тачскрином информационно-развлекательного комплекса расположены семь физических клавиш.

В оснащении, среди прочего, заявлены:

* адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go;

* камера ночного видения;

* мониторинг слепых зон;

* система предотвращения столкновений, в том числе - при движении задним ходом;

* парковочный ассистент;

* премиальная акустика Focal.

Двигатели также позаимствованы у «триста восьмого», но не все, а только топовые. Единственный чисто топливный вариант Peugeot 408 - с 1,2-литровой 130-сильной бензиновой «турботройкой» PureTech. Кроме того, на старте продаж будут доступны два плагин-гибрида - с совокупной отдачей в 180 и 225 л.с. Они различаются только мощностью ДВС (150 и 180 л.с.), тогда как электрическая часть одинаковая: 110-сильный электромотор и батарея на 12,4 киловатт-часа. Коробка передач во всех случаях одна - восьмиступенчатый автомат. Дизелей не будет в принципе, зато через несколько месяцев в семейство обещают добавить полностью электрическую модификацию.

Производство нового Peugeot 408 наладят в Мюлузе по соседству с хетчбэком и универсалом 308. На европейский рынок кросс-фастбэк выйдет в самом начале 2023 года.



