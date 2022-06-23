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АНАЛІТИКА

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

11:56 23.06.2022 |

Транспорт

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

В Европе дебютировал совершенно новый Peugeot 408. Отныне это не седан, а что-то вроде кросс-купе (первого для марки), хотя сам производитель резонно предпочитает именовать приподнятую переднеприводную машину с покатой крышей фастбэком.


Как бы то ни было, речь идет о близком родственнике семейства Peugeot 308, пережившего смену генераций в прошлом году: у модели в новом модном форм-факторе похожие головные фары с «клыками» ходовых огней и стилизованные под следы львиных когтей задние фонари. При этом украшенная новой эмблемой безрамочная радиаторная решетка с деталями в цвет кузова вызывает ассоциации, скорее, с кроссовером 3008.

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Габариты этого Peugeot 408 - 4,69x1,859x1,48 метра (со сложенными зеркалами), расстояние между осями - 2,787 метра. Багажник вмещает от 536 до 1611 литров груза. Новинка получила матричную оптику, 20-дюймовые колесные диски оригинального дизайна и шесть вариантов окраски кузова, включая эксклюзивные: Bleu Obsession, Gris Titane, Gris Artense, Rouge Elixir, Blanc nacre и Noir Perla Nera.

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

В салоне - уже знакомый по тому же Peugeot 308 i-Cockpit с компактным рулевым колесом и парой 10-дюймовых экранов. Под тачскрином информационно-развлекательного комплекса расположены семь физических клавиш.

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

В оснащении, среди прочего, заявлены:

* адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go;
* камера ночного видения;
* мониторинг слепых зон;
* система предотвращения столкновений, в том числе - при движении задним ходом;
* парковочный ассистент;
* премиальная акустика Focal.

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Двигатели также позаимствованы у «триста восьмого», но не все, а только топовые. Единственный чисто топливный вариант Peugeot 408 - с 1,2-литровой 130-сильной бензиновой «турботройкой» PureTech. Кроме того, на старте продаж будут доступны два плагин-гибрида - с совокупной отдачей в 180 и 225 л.с. Они различаются только мощностью ДВС (150 и 180 л.с.), тогда как электрическая часть одинаковая: 110-сильный электромотор и батарея на 12,4 киловатт-часа. Коробка передач во всех случаях одна - восьмиступенчатый автомат. Дизелей не будет в принципе, зато через несколько месяцев в семейство обещают добавить полностью электрическую модификацию.

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Производство нового Peugeot 408 наладят в Мюлузе по соседству с хетчбэком и универсалом 308. На европейский рынок кросс-фастбэк выйдет в самом начале 2023 года.


Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 

Новый Peugeot 408 для Европы оказался высоким фастбэком

 
За матеріалами: motor1.com
Ключові теги: Peugeot Citroen
 

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