Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony

Появились новые подробности о совместном предприятии Honda и Sony по выпуску высокотехнологичных электромобилей. Как сообщает Motor1.com, СП назовут Sony Honda Mobility Inc, оно будет принадлежать Honda и Sony в равных долях, а штаб-квартира будет располагаться в Токио. Новая компания официально появится до конца нынешнего года, а первый электромобиль совместной разработки поступит в продажу не раньше 2025-го.

Из официального заявления следует, что Sony Honda Mobility Inc будет использовать технологии Honda в области экологии и безопасности, а также в сфере мобильности, и использовать опыт автопроизводителя по части сборки автомобилей и послепродажного обслуживания. Sony в свою очередь займется бортовой электроникой и различными мобильными сервисами.

У Sony имеется опыт создания собственного автомобиля - у компании есть уже два прототипа, это седан Vision-S 01, дебютировавший еще в 2020 году, и семиместный кроссовер Vision-S 02, представленный в рамках выставки потребительской электроники CES-2022. В основе обоих лежит платформа фирмы Magna Steyr, а в движение их приводит двухмоторная установка - на передней и задней оси установлено по электромотору, каждый из которых выдает 272 лошадиные силы (200 киловатт). Время разгона с места до 100 километров у Vision-S 01 составляет 4,8 секунды, а Vision-S 02 -примерно пять секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.

Что же касается Honda, которая отстает от большинства автопроизводителей в плане развития линейки электромобилей, то она ранее подписала соглашение с General Motors о создании новой универсальной платформы, которая ляжет в основу линейки бюджетных электрокаров.