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Toyota полностью раскрыла прототип электрического «Крузака» - внедорожника Compact Cruiser EV
11:50 14.06.2022 |
Мельком разработку показали в декабре 2021 года, и экстерьер так понравился жюри конкурса Car Design Award 2022, что Toyota Compact Cruiser EV получила награду за лучший дизайн в категории концептуальных автомобилей. В честь этого события японцы показали новые фотографии и компьютерные рендеры концептуального вездехода.
Внешне Toyota Compact Cruiser EV напоминает классические рамные «Крузаки» или до сих пор выпускающийся FJ Cruiser. У прототипа электромобиля солидный дорожный просвет, нарочито незамысловатые диски, практичный пластиковый обвес по периметру и небольшие свесы. Сверху есть специальный багажник для сноубордов, сбоку лестница, днище укрыто стальными листами.
Toyota говорит, что целевая аудитория будущего Compact Cruiser - молодые городские жители, которым нравится активный отдых на свежем воздухе. О технике ничего не сказано, но если электровнедорожник станет серийным, то его наверняка разработают вокруг платформы eTNGA, а двухмоторная полноприводная силовая установка будет единственно возможным вариантом.
В декабре прошлого года именно концепт электрического «Крузака» стал наиболее обсуждаемым, хотя Toyota показала одновременно аж 16 прототипов. Возможно, престижная награда Car Design Award 2022 станет стимулом для создания серийной версии с похожим дизайном. Другие победители - Ferrari 296 GTB (категория серийные автомобили) и Polestar (номинация «язык бренда»).
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