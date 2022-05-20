Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade

Компания Hyundai продолжает обновлять свой самый большой кроссовер Palisade: в середине апреля он дебютировал в спецификации для США, а теперь пришло время модели для внутреннего рынка Южной Кореи. У американской и корейской версий есть принципиальные отличия - например, корейцам не достался вседорожный вариант XRT, зато у них есть выбор между бензиновой и дизельной модификациями. Кроме того, в Южной Корее продажи начнутся раньше, чем в США.





Обновленный кроссовер можно отличить от дореформенного по радиаторной решетке нового дизайна, другим бамперам, слегка модернизированной оптике и квадратным патрубкам выхлопной системы вместо прежних трапециевидных. Также заявлены боковые зеркала с автозатемнением и новые 20-дюймовые диски.

Салон изменился по той же схеме: пересмотрели расположение дефлекторов обдува, заменили рулевое колесо и увеличили диагональ экрана мультимедийной системы с 10,25 до 12,3 дюйма. Как и прежде, салон трехрядный и рассчитан на семь либо восемь человек, а в Корее предложат и VIP-версию с раздельными креслами на втором ряду и планшетами для пассажиров.

Набор двигателей прежний, но отличается от гаммы американского Palisade: южнокорейский кроссовер можно купить с бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 лошадиных сил или с 2,2-литровым турбодизелем, завивающим 202 лошадиную силу, тогда как в США для модели предусмотрен только бензиновый агрегат. Привод может быть передним либо полным.



