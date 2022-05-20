Финансовые новости
- |
- 20.05.22
- |
- 18:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
15:14 20.05.2022 |
Компания Hyundai продолжает обновлять свой самый большой кроссовер Palisade: в середине апреля он дебютировал в спецификации для США, а теперь пришло время модели для внутреннего рынка Южной Кореи. У американской и корейской версий есть принципиальные отличия - например, корейцам не достался вседорожный вариант XRT, зато у них есть выбор между бензиновой и дизельной модификациями. Кроме того, в Южной Корее продажи начнутся раньше, чем в США.
Обновленный кроссовер можно отличить от дореформенного по радиаторной решетке нового дизайна, другим бамперам, слегка модернизированной оптике и квадратным патрубкам выхлопной системы вместо прежних трапециевидных. Также заявлены боковые зеркала с автозатемнением и новые 20-дюймовые диски.
Салон изменился по той же схеме: пересмотрели расположение дефлекторов обдува, заменили рулевое колесо и увеличили диагональ экрана мультимедийной системы с 10,25 до 12,3 дюйма. Как и прежде, салон трехрядный и рассчитан на семь либо восемь человек, а в Корее предложат и VIP-версию с раздельными креслами на втором ряду и планшетами для пассажиров.
Набор двигателей прежний, но отличается от гаммы американского Palisade: южнокорейский кроссовер можно купить с бензиновым «атмосферником» V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 лошадиных сил или с 2,2-литровым турбодизелем, завивающим 202 лошадиную силу, тогда как в США для модели предусмотрен только бензиновый агрегат. Привод может быть передним либо полным.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страны G7 выделят Украине $19,8 млрд финансовой помощи
|Еврокомиссия выделила Украине 600 млн евро макрофина
|Вопрос на сотни миллиардов: как ЕС планирует восстановить и модернизировать Украину
|Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая BMW M4 CSL установила рекорд Нюрбургринга
|Intel построит лабораторию по разработке систем иммерсионного охлаждения за $700 млн
|Samsung откроет крупнейший зарубежный исследовательский центр во Вьетнаме
|Без внедорожной версии, зато с дизелем: представлен обновленный Hyundai Palisade
|Учёные нашли способ на 150 % улучшить охлаждение процессоров и других чипов, но сделать это непросто
|Windows 11 стала доступна для установки на все совместимые устройства
Это интересно
|Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG из-за проблем с автопилотом и дискриминацией
|Военные США заключили два контракта на создание ядерных ракетных двигателей — испытания в космосе запланированы на 2027 год
|Mastercard запустит систему оплаты по улыбке или взмаху руки
|Электрокар Bentley разгонится до «сотни» за 1,5 секунды
|В YouTube теперь можно сразу перейти к самой популярной части ролика, пропустив скучные моменты
|Выбраны лучшие автомобильные интерьеры года
|Электромобили впервые стали главным источником спроса на кобальт