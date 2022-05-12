Renault продаст часть своего бизнеса Geely

Geely Automobile Holdings и Renault Group объявили о подписании соглашения о покупке китайской стороной 34,02 процента акций Renault Motor Korea - корейского подразделения французского автопроизводителя. По данным Reuters, сумма сделки составляет 200 миллионов долларов. Источники агентства отмечают, что покупка доли бизнеса Renault позволит Geely наладить экспорт машин на американский рынок, так как между США и Южной Кореей действует договор о свободной торговле, что позволит китайской компании избежать высоких налогов.

О партнерстве Geely и Renault стало известно еще в августе 2021 года. Тогда сообщалось, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в области разработки гибридов, обмен технологиями и ресурсами. В начале 2022 года выяснилось, что компании договорились о создании совместного производства китайских гибридных автомобилей в Южной Корее.

Предполагалось, что партнеры разработают новую модельную линейку автомобилей на платформе CMA, созданной Geely совместно с Volvo. Французам поручат дизайн и маркетинг, а Geely предоставят завод Renault в Пусане (рассчитан на выпуск 300 тысяч машин в год), где и будет организовано производство будущих гибридов. Это СП должно было помочь французской марке закрепиться в азиатском регионе, а Geely - получить возможность выйти на американский рынок, так как между Южной Кореей и США действует соглашение о свободной торговле.

Теперь же Renault и вовсе решила продать часть своего корейского бизнеса китайскому холдингу. «Эта сделка отражает уверенность Geely Holding Group и Renault Group в сильном потенциале южнокорейского рынка, который еще больше усилит стратегию «Ренолюции»», - говорится в официальном заявлении французской стороны.

Renaulution, или «Ренолюция», - это стратегия развития Renault, представленная в начале 2021 года, которая предполагает разработку экологически чистых моделей.