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Суд назвал «безрассудным» твит Маска в 2018 году о приватизации Tesla
15:40 11.05.2022 |
Как заявил суд, опубликованные в 2018 году Илоном Маском (Elon Musk) твиты, в которых он сообщил, что нашёл финансирование для приватизации Tesla, были неточными и безрассудными, поскольку тогда не было «ничего конкретного» по вопросу выделения средств на такие цели из фонда благосостояния Саудовской Аравии.
Для начала напомним, что в 2018 году Маск написал, что может сделать Tesla частной компанией. Из-за этого акции автопроизводителя значительно подскочили в цене. Данный инцидент вызвал недовольство у Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) - для урегулирования вопроса бизнесмен выплатил штраф, оставил пост председателя совета директоров и обязался все касающиеся Tesla твиты впредь согласовывать с юристом. Последнюю обязанность Маск недавно попытался снять, но безуспешно.
В 2018 году Маск встречался с представителями Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, но есть доказательства, что не было принято конкретных решений о перечислении средств из фонда - по мнению судьи, переговоры явно находились на предварительной стадии, и с учётом своего непосредственного участия в переговорах Маск поступил безрассудно, когда заявил, что «финансирование обеспечено». С саудовской стороной не обсуждался даже такой вопрос как общая сумма, необходимая для приватизации Tesla.
Решение окружного судьи Сан-Франциско Эдварда Чена (Edward Chen) расценивается оппонентами бизнесмена как крупная победа: по мнению группы инвесторов, своими вводящими в заблуждение заявлениями Маск вызвал необоснованный рост котировок акций, что привело к многомиллиардным убыткам.
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