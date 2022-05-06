Ferrari представила суперкар SP48 Unica: такой в мире всего один

Ferrari показала новинку - суперкар SP48 Unica, созданный в единственном экземпляре. Он представляет собой двухместную берлинетту на базе F8 Tributo с модифицированной внешностью (в том числе, с помощью 3D-печати), над которой работал дизайн-центр Ferrari под руководством Флавио Манцони. Также во всех этапах ее создания участвовал неназванный «давний» клиент компании из Маранелло, по заказу которого и был разработан эксклюзив.





Кузов SP48 Unica выкрашен в оттенок красного, которому вторит цвет декора в темно-сером салоне. Главная «фишка» экстерьера - то, что он оформлялся с использованием 3D-принтера. С помощью трехмерной печати дизайнерам удалось создать «идеальные», как отмечают в Ferrari, панели-решетки с россыпью шестиугольных отверстий, которыми прикрыли воздухозаборники. При этом у суперкара нет заднего стекла.

Интерьер SP48 Unica отделан темной алькантарой с лазерной перфорацией и красной прострочкой и вышивкой, а также вставками из матового углеродного волокна. В салоне повторяется мотив с шестиугольниками, которые можно увидеть на полированных накладках на пороги.

Технических подробностей о модели Ferrari не раскрыла. По всей вероятности, SP48 Unica получила тот же твин-турбо V8, что и F8 Tributo, выдающий на «доноре» 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Стандартный F8 Tributo может ускоряться до сотни за 2,9 секунды. Максимальная скорость - 340 километров в час.

В марте F8 Tributo получил версию от ателье Mansory. Спорткару добавили обвес из неокрашенного углепластика с желтой контрастной полосой и новые кованые колеса, а двигатель форсировали до 880 сил и 960 Нм. Доработки доступны как для закрытого купе, так и для версии Spider с открытым кузовом.



