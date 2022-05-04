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Tesla построит ещё один завод в Шанхае рядом с действующим — он сможет выпускать до 450 тысяч электромобилей в год
10:36 04.05.2022 |
Ещё в феврале появились первые признаки того, что компания Tesla расширит производственные мощности в Китае за счёт строительства в Шанхае второго предприятия. Уже сейчас действующая площадка в КНР является для компании крупнейшим источником электромобилей для экспорта, а с появлением второго завода производительность китайского производства Tesla сможет превысить 1 млн машин.
В прошлом году действующее предприятие в Шанхае, как отмечает Reuters, позволило выпустить 484 100 электромобилей. С конца марта этого года оно простаивало на протяжении 22 дней, прежде чем местные власти разрешили Tesla возобновить сборку электромобилей и компонентов для них в условиях замкнутого цикла работы, подразумевающего постоянное пребывание сотрудников в производственных корпусах, даже в режиме сна и отдыха. Простой сократил объёмы производства электромобилей примерно на 50 тысяч экземпляров.
В своём благодарственном письме, как поясняет Reuters, руководство Tesla выразило признательность властям Шанхая за помощь в возобновлении деятельности предприятия. Муниципалитет предоставил компании необходимое количество автобусов для перевозки 6000 сотрудников предприятия к месту работы, а также помог с дезинфекцией производственных помещений. Подготовка к возобновлению деятельности предприятия Tesla в Шанхае заняла у муниципальных органов власти трое суток.
Из этого же письма становится известно, что Tesla полна решимости построить по соседству второе предприятие, которое сможет ежегодно производить до 450 тысяч электромобилей Model 3 и Model Y. Это превратит китайскую площадку в крупнейшего производителя продукции Tesla для поставок на экспорт. В какие сроки планируется построить второй завод компании в Китае, её представители не уточняют.
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