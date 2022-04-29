Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году

Британская аудиторско-консалтинговая компания EY & Associés провела исследование, в ходе которого подсчитала количество проданных машин в мире крупнейшими автомобильными брендами. По результатом отчета, компанию Toyota признали крупнейшим производителем 2021 года. Японская марка за минувший год продала 10,49 миллиона машин по всему миру. По сравнению с 2020 годом объемы продаж компании выросли на десять процентов.

На втором месте в рейтинге расположился концерн Volkswagen: 8,3 миллиона реализованных автомобилей. Замкнул тройку лидеров General Motors. Американская корпорация продала 6,29 миллиона транспортных средств. Кроме того, в топ-5 крупнейших мировых автопроизводителей попали Stellantis и Honda. Показатели концернов составили 5,92 и 4,12 миллиона маши соответственно.

На западноевропейском рынке лидером по продажам стал Volkswagen с 2,61 миллиона проданных автомобилей. Второе и третье место с 2,23 и 0,96 миллиона реализованных машин заняли Stellantis и Renault. Причем последний ухудшил свой показатель на десять процентов по сравнению с 2020 годом. Что касается выручки, то здесь безоговорочным лидером признали все тот же Volkswagen. За прошедший год немецкий концерн заработал 250 миллиардов евро, в то время как Toyota остановилась на отметке в 238 миллиардов евро. Третьими в мире с 194-миллиардным оборотом стал Stellantis.

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