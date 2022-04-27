Капитализация Tesla упала на $126 млрд из-за опасений по поводу финансирования сделки с Twitter

Серия публикаций уже позволила западным деловым изданиям определить, что Илону Маску (Elon Musk) ради финансирования сделки с Twitter придётся не только привлечь институциональных инвесторов, но и заложить собственные акции Tesla на сумму около $21 млрд. Такая структура финансирования уже вызвала обеспокоенность инвесторов, а потому курс акций Tesla вчера снизился на 12 %.

Фактически, это привело к сокращению капитализации компании на $126 млрд, хотя напрямую она не участвует в покупке Twitter её главой Илоном Маском. Зато стоимость доли генерального директора в капитале Tesla вчера как раз уменьшилась на те самые $21 млрд, которые он должен предоставить для покупки Twitter. Как уже отмечалось, если падение курса акций Tesla, выступающих в роли залога по кредитам Маска, достигнет определённой величины, то он будет вынужден приступить к продаже акций для покрытия разницы. Отдельную обеспокоенность инвесторов вызывает тот факт, что Маск уже заложил более половины принадлежащих ему акций, и дальнейшее падение их курса может вынудить миллиардера перейти к их активной продаже.

Следует признать, что акции прочих производителей электромобилей и некоторых компаний технологического сектора вчера тоже подешевели на несколько процентов, поэтому падение капитализации Tesla нельзя назвать явлением, уникальным образом связанным со сделкой по покупке Twitter. Попутно выяснилось, что в договоре о покупке активов этой социальной сети назначены «отступные» в размере $1 млрд. Если та или другая сторона по собственной инициативе сообщит о срыве сделки, то вторая получит от неё компенсацию в сумме $1 млрд.

Илону Маску также запрещено до заключения сделки делать со страниц Twitter заявления, которые могли бы привести к снижению капитализации компании. Будущий покупатель не имеет права высказываться в негативном ключе в адрес представителей руководства Twitter и проводимой ими политики. Предусмотрены и изменения в порядке компенсационных выплат сотрудникам Twitter до и после оформления сделки с Маском. Пока сделка не будет закрыта, они могут получать часть вознаграждения акциями компании, но как только Twitter перейдёт под контроль Маска окончательно, вознаграждение будет выплачиваться только в денежной форме.