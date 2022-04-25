Toyota будет предлагать услугу временной покраски автомобилей с пробегом

Корпорация Toyota Motor ранее уже анонсировала создание новых видов услуг для владельцев автомобилей с пробегом, которые позволили бы придать эксплуатируемым длительное время машинам новые потребительские качества и возможности. Одной из первых таких услуг станет возможность покрыть машину новой краской, которая в случае необходимости может быть удалена без вреда для исходного покрытия.

Дочерняя компания KINTO, как отмечает Nikkei Asian Review, будет предлагать клиентам Toyota в Японии подобную услугу со следующего года. Выбирать можно будет из более чем сотни цветов и оттенков, после покраски автомобиль будет выглядеть словно новый, одновременно гарантируется устойчивость временного покрытия к дождю и ветру. Специфика технологии заключается в том, что компания гарантирует возможность удаления нового лакокрасочного покрытия без ущерба для исходного. Это будет достигаться применением аппаратов высокого давления, снимающих вторичную краску струёй воды. Владелец сможет несколько раз менять цвет автомобиля и всегда возвращаться к «родному» в случае необходимости перепродажи.

В Японии средний возраст эксплуатируемого автомобиля в 2021 году достиг 14 лет - на четыре года больше, чем в начале столетия. Местные жители не торопятся менять автомобили, поскольку цены неизбежно растут, да и «вторую молодость» имеющимся транспортным средствам можно придать за счёт разного рода модификаций. KINTO в дальнейшем планирует предлагать услуги по модернизации бортовых электронных систем и программного обеспечения, а также замене элементов интерьера. Родство компании с материнской корпорацией Toyota гарантирует совместимость подобных элементов с исходными моделями автомобилей.