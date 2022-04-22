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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

15:50 22.04.2022 |

Транспорт

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Компания BMW представила обновленный X7. Кроссовер получил новую внешность с двухъярусной передней оптикой, модификацию M60i xDrive и расширенный перечень оснащения. Стандартными для модели стали пневмоподвеска с электронноуправляемыми амортизаторами, четырехзонный климат-контроль, мультимедиа iDrive 8 с изогнутым дисплеем, а также новый элемент декора интерьера - светящаяся полоса с надписями «X7» или «M», которая является частью контурной подсветки.


Когда BMW показала концепт XM с двухэтажной передней оптикой, то сразу предупредила, что такой дизайн получат все старшие модели. Как и ожидалось, первым новое лицо обрел рестайлинговый X7. Кроссовер лишился фирменных «ангельских глазок» - о них напоминают лишь рудиментарные полоски ходовых огней на верхнем ярусе, - а также «противотуманок», которые заменяет особый режим работы штатных матричных фар. Основные блоки светотехники отныне расположены внизу, прикрыты затемненным стеклом и слегка утоплены вглубь бампера.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Фонари с более тонкими секциями и трехмерной графикой соединяет прикрытая стеклом хромированная перемычка. Для обновленного X7 можно заказать светящуюся решетку Iconic Glow и заново разработанные пакеты M Sport и M Sport Pro. В палитру цветов кузова добавлены «металлики» Sparkling Copper Grey и M Marina Bay Blue (только для X7 M60i xDrive). Базовые колеса, как и прежде, 20-дюймовые (21 дюйм с пакетом M Sport), но в списке опций впервые появились диски диаметром 23 дюйма.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Внутри - три ряда сидений. Стандартно в центре стоит трехместный диван, который можно заменить на два раздельных кресла. Сиденья водителя и пассажира штатно оснащены подогревом. Расширенная обивка натуральной кожей BMW Individual Merino «в базе» есть только у X7 для европейского рынка, тогда как другим странам положен кожзам Sensafin. С рестайлингом кроссовер также обзавелся мультимедиа iDrive 8 с изогнутым экраном, как у электрического iX, и новым селектором автомата. Светящаяся полоса с надписью «X7» или «M» - часть контурной подсветки.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

В стандартное оснащение BMW X7 вошли пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами, четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, HiFi-аудиосистема, спортивный руль и беспроводная зарядка. Список опций включает крышу Sky Lounge с подсветкой, музыку Bowers & Wilkins Diamond Surround, подогревы сидений второго и третьего ряда, руля, подлокотника, а также активную вентиляцию передних кресел.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Есть обновления и у электронных ассистентов. Например, система автоматического торможения теперь распознает пешеходов, велосипедистов и поворачивающие наперерез встречные машины. Автопарковщик Parking Assistant Professional запоминает не 50, а уже 200 метров пройденного пути и может воспроизвести его в обратной последовательности. Кроме того, впервые на X7 появилась функция предупреждения об опасности при открытии дверей.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Все двигатели X7 получили новый 48-вольтовый стартер-генератор мощностью 12 сил и 200 Нм момента. Базовый рядный шестицилиндровый дизель 3.0 у версии X7 xDrive40d развивает 352 силы и 720 Нм. Модификация X7 xDrive40i идет с новой бензиновой «шестеркой». У нее улучшены системы впрыска и зажигания, заменен газораспределительный механизм и привод клапанов, а пиковая отдача составляет 380 сил и 540 Нм (было 333 л.с. и 450 Нм). Время разгона до «сотни» у такого кроссовера сократилось с 6,3 до 5,8 секунды.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

На смену M50i пришел X7 M60i xDrive с полностью новой «битурбовосьмеркой» S68. Правда, она по-прежнему выдает 530 сил и 750 Нм момента, а разгон до 100 километров у кроссовера занимает те же 4,7 секунды, что и у предшественника. Модификация M60i по умолчанию оснащена рулевым управлением Integral Active Steering с подруливающей задней осью, активными стабилизаторами и задним дифференциалом M Sport.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Выпускать рестайлинговые BMW X7 будут на американском заводе в Спартанберге, штат Южная Каролина. Старт продаж запланирован на август этого года.

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой

 

Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
По материалам: Motor.ru
 

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