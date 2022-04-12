Tesla продемонстрировала способность пикапа Cybertruck подруливать задними колёсами

Новые типы силовых установок открывают перед автопроизводителями новые возможности по компоновке и улучшению управляемости транспортных средств. Электропривод позволит чаще передавать тягу на обе оси, а для машин повышенной проходимости возможность подруливания задними колёсами станет чем-то вроде правил хорошего тона. Tesla Cybertruck её тоже получит, как доказывает новое видео.

Впервые о способности электрических внедорожников подруливать колёсами задней оси начала активно говорить корпорация General Motors, рассказывая о возможностях своих электрических пикапов Hummer EV. Что характерно, задние колёса этих машин способны поворачиваться в обе стороны, либо уменьшая радиус разворота достаточно габаритной машины, либо позволяя ей прямолинейно двигаться в диагональном направлении. Последний режим «краба» будет полезен и на бездорожье.

Прошлым летом Илон Маск (Elon Musk) подтвердил, что долгожданный электрический пикап Cybertruck будет подруливать задней осью. Представители клуба владельцев Cybertruck, которые пока не обладают серийными машинами, поскольку их производство начнётся лишь в следующем году, на этой неделе порадовали публику новой видеосъёмкой, на которой прототип Cybertruck осуществляет маневрирование в цехах нового предприятия Tesla в Техасе, используя подруливание колёсами задней оси. Угол их поворота не так велик, чтобы бросаться в глаза, но даже минимальное отклонение от прямой траектории значительно повышает манёвренность машины.





Американская компания Rivian исповедует иной подход к повышению манёвренности своих электрических внедорожников. Каждое колесо пикапов R1T и кроссоверов R1S приводится в движение отдельным электромотором, поэтому они на скользком покрытии легко делают «танковый разворот» на 360 градусов, фактически вращаясь на месте вокруг вертикальной оси. Достигается такой манёвр вращением колёс по левому и правому борту в противоположных направлениях. Теоретически, таком трюку могут быть обучены и электрические пикапы Lordstown Motors Endurance, выпуск которых Foxconn намеревается наладить на предприятии в штате Огайо. Они вообще получат электродвигатели, встроенные в каждое из четырёх колёс. Впрочем, "танковый разворот" будет по силам и версии Tesla Cybertruck с четырьмя моторами, если таковая увидит свет.