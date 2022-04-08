В будущем Tesla выпустит роботизированные такси, а пикапы и роботов начнёт производить в 2023 году

На церемонии открытия предприятия Tesla в Техасе её глава Илон Маск (Elon Musk) в полном соответствии со стилистикой мероприятия выступал в чёрной ковбойской шляпе, рассказав о намерениях наладить на этой площадке до 500 тысяч электромобилей в год. В будущем компания также собирается представить роботизированные такси с необычной внешностью. Когда это случится, он уточнять не стал.





До сих пор все усилия Tesla сосредотачивались на развитии парка автономных электромобилей, которые по совместительству могли использоваться частными лицами для своих повседневных нужд, а в свободное время осуществлять пассажирские перевозки на коммерческой основе в автоматическом режиме. Даже в туннелях The Boring Company планировалось эксплуатировать стандартные электромобили Tesla. Впрочем, в одной из ранних презентаций на экране мелькнул эскиз компактного электробуса, который мог бы использоваться в качестве челнока для передвижения по подземным туннелям в автоматическом режиме.

Теперь Tesla намеревается создать наземный вариант роботизированного такси, и Маск делает упор на наличие у машины «футуристической внешности». Когда такие машины будут созданы, не уточняется, но очевидно, что к числу приоритетных данная программа относиться не будет. Зато на мероприятии в Остине глава Tesla пообещал, что до конца года почти все владельцы электромобилей марки в Северной Америке с активированным пакетом FSD получат доступ к программе бета-тестирования новых версий программного обеспечения. До сих пор к тестированию был допущен ограниченный круг водителей, которым предварительно нужно было «заслужить репутацию» в виде истории дисциплинированного вождения.

По поводу нового предприятия в Остине, штат Техас, Илон Маск позволил себе отпустить несколько шуток. Во-первых, он заявил, что если здание поставить на бок, то оно окажется выше знаменитого небоскрёба Бурдж-Халифа, насчитывающего 828 метров. Во-вторых, по подсчётам Tesla, внутри здания нового предприятия могло бы разместиться 194 миллиарда хомяков.

На конвейер в Остине электрический пикап Cybertruck теперь должен быть поставлен в 2023 году, как уточнил Маск на этой неделе. Первая версия человекоподобного робота Tesla Bot (Optimus) начнёт выпускаться в следующем году. Эти роботы будут лишены угроз для человека и смогут заменить его на монотонных операциях. «Никаких Терминаторов», - как пошутил Илон Маск. Распространение роботов позволит изменить этот мир даже сильнее, чем в случае с электромобилями, как добавил глава Tesla.