Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля

В начале этого месяца законные представители Илона Маска (Elon Musk) попытались оспорить законность требований со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласовывать все публичные заявления своего клиента, касающиеся бизнеса Tesla, с советом директоров и юристами компании. Регулятор дал понять, что у этой попытки Илона Маска ослабить контроль нет шансов на успех.

В августе 2018 года глава Tesla, как можно вспомнить, со страниц Twitter заявил о намерениях выкупить акции компании по цене $420 за штуку, но сделка не состоялась, а Илону Маску в итоге пришлось принять на себя обязательства согласовывать все подобные заявления с юристами компании и выплатить $20 млн штрафа. Саму компанию тоже приговорили к аналогичному штрафу, но его Маск условно компенсировал, купив акций компании на пропорциональную сумму. В дальнейшем в поле зрения регулятора попала ситуация с голосованием на странице Twitter в ноябре 2021 года, где он заигрывал с аудиторией по вопросу о продаже 10 % принадлежащих ему акций компании. Реализовать их он должен был в любом случае, чтобы исполнить опционы и уплатить налоги, но сам антураж подобных действий вызвал недовольство SEC.

Как сообщает ресурс Barron's, указанный государственный орган рассмотрел претензии адвокатов Маска, которые упрекали регуляторов в преследовании их клиента и ограничении его права на свободу слова, а также считали подобные действия местью со стороны SEC в ответ на критику ведомства этим миллиардером. По мнению представителей организации, попытки Маска аннулировать предусмотренную процедуру согласования его публичных высказываний не только имеют процессуальные нарушения, но и не обоснованы юридически. По мнению регуляторов, миллиардер по-прежнему обязан предоставить доказательства того, что своё ноябрьское голосование по продаже акций предварительно согласовал с юристами компании и советом директоров.