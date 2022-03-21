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Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов
11:04 21.03.2022 |
Демонстрирующие серьёзные амбиции производители электромобилей в своём большинстве стремятся не только организовать собственное производство аккумуляторов, но и обеспечить доступ к сырью. Концерн Volkswagen не стал исключением, организовав два совместных предприятия ради стабильных закупок никеля и кобальта.
Как подчеркнули в интервью Reuters представители немецкого автогиганта, обе сделки отвечают долгосрочной цели снижения стоимости тяговых батарей на 30‒50 %. Первое из совместных предприятий объединит интересы Volkswagen Group China, Huayou Cobalt и Tsingshan Group в Индонезии, где им предстоит добывать сырьё для производства литиевых аккумуляторов. В указанной стране сосредоточено более 10 % мировых запасов никелевой руды. С начала года стоимость никеля выросла на 400 %, во многом из-за эскалации ситуации вокруг Украины. Шаги Volkswagen направлены на снижение дополнительных издержек при производстве тяговых батарей.
Частная компания Tsingshan серьёзно продвинулась на рынке никеля за счёт собственного экономичного техпроцесса по переработке этого металла. Второе совместное предприятие будет объединять Volkswagen и Huayou на юго-западе Китая. Здесь будут очищаться никель и кобальт для дальнейшего использования при производстве литиевых аккумуляторов. Данные материалы входят в состав катода традиционного варианта литийионных батарей.
Свои интересы в Индонезии имеют и южнокорейские производители - LG Energy Solution и Hyundai Motor, в своё время с местными властями вела переговоры и компания Tesla. Последняя хотела договориться о крупных поставках никеля, но власти страны делают ставку на развитие локальных производств, поэтому проект корейских партнёров лучшим образом покрыл их потребности.
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