BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины

BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы по всей Европе из-за нехватки автомобильных кабелей, которые производились на украинских предприятиях, пишет Financial Times.

На Украину приходится около пятой части всего европейского импорта проводки для автомобилей. Кроме того, она производится в других странах Восточной Европы, а также в Северной Африке.

Жгуты проводов кажутся не самым важным компонентом, но без них невозможно даже частично начать сборку автомобиля. В отличие от других деталей, которые можно легко сделать в другом месте, жгуты производятся на заказ. Каждая марка автомобиля имеет свою индивидуальную модель жгута, отточенную до миллиметра, чтобы провода ложились в предназначенное им место.

Из-за вторжения России украинская автопромышленность оказалась под угрозой: производители могут переместить производство.

"Мы работаем с нашими поставщиками, которые пострадали от кризиса в Украине, чтобы вместе решить: сохранять производство в Украине или в других локациях", - заявили в BMW. Компания временно остановила работу двух заводов в Германии и завод Mini в Великобритании.

По оценкам Volkswagen, девять из одиннадцати ее поставщиков в Украине продолжают работу, но снизили мощность.