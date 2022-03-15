Tesla значительно повышает цены на все электромобили

Компания Tesla значительно повысила цены на всю линейку электромобилей в очередном обновлении своего онлайн-конфигуратора. Теперь самый дешёвый электромобиль Model 3 стоит 47 000 долларов.

Источник напоминает, что постепенный рост цен на электромобили Tesla наблюдался в течение всего 2021 года. Начало 2022 года в этом отношении было спокойным, но на прошлой неделе компания Tesla провела первое повышение цен в этом году, добавив по 1000 долларов на все конфигурации с увеличенными батареями. Новое повышение цен охватывает все конфигурации и является более значительным.

Так, Model 3 с задним приводом, самый дешёвый электромобиль Tesla, подорожал на 2000 долларов. Вариант с полным приводом вырос в цене на 2500 долларов и теперь стоит 54 500 долларов, а вариант Model 3 Performance подорожал на 3000 долларов и теперь стоит 61 990 долларов.

Что касается Model Y, базовая цена повысилась на 2000 долларов, до 62 990 долларов. Вариант Performance подорожал на 3000 долларов, до 67 990 долларов.

Цена Model S стала на 5000 долларов больше и достигла 99 990 долларов. Вариант Performance также подорожал на 5000 долларов.

Наконец, цена Model X выросла на 10 000 долларов и теперь начинается с 114 990 долларов. Версия Plaid теперь стоит 138 990 долларов.

Сроки поставки для большинства электромобилей Tesla составляют не менее нескольких месяцев, а самые дешёвые версии придётся ждать до конца года.

По словам источника, Tesla в последнее время наблюдает значительный рост заказов, по-видимому, связанный с повышенным интересом к электромобилям из-за роста цен на бензин.