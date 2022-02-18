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Yamaha построила для «Тойоты» водородный V8
12:52 18.02.2022 |
Компания Yamaha Motor по заказу «Тойоты» разработала V-образную «восьмерку», работающую на водороде. Проект потребовал замены инжекторов, головки блока цилиндров, впускного коллектора и много чего другого, но результатом японцы, кажется, остались довольны. Для перспективного двигателя заявлена мощность в 455 лошадиных сил, что всего на 22 силы меньше отдачи бензинового «атмосферника» на купе Lexus RC F.
Собственно и основан водородный ДВС на пятилитровом V8 от спорткупе Lexus. Бензиновый «атмосферник» развивает 477 лошадиных сил и 535 Нм крутящего момента, а его водородная версия - 455 сил и 540 Нм, которые доступны на 3600 оборотах минуту. Новый тип топлива потребовал замены инжекторов, головки блока цилиндров, впускного коллектора и много чего другого. Но особенно японцы гордятся тем, что им удалось сохранить характерное «бурчание» восьмицилиндрового агрегата.
По словам инженера отдела автомобильных разработок Центра технических исследований Yamaha Такеши Ямада, водородные двигатели обладают «интересными техническими характеристиками». Возможно, они даже более «естественны и понятны», чем ДВС на бензине, поэтому их нельзя рассматривать как простую замену традиционным моторам. Не стоит забывать и о практически полном отсутствии вредных выбросов при сохранении ключевых атрибутов классического двигателя внутреннего сгорания (вибрации, звук).
Есть ли будущее у водородные ДВС, пока неизвестно. Но «Тойота» вернулась к идее использовать сжиженный газ в поршневых двигателях где-то три года назад и даже испытала технологию в гонках, оснастив таким ДВС хэтчбек Corolla Sport. Затем компания построила прототип GR Yaris H₂, причем ровно с таким же агрегатом. Конструктивно это «турботройка» G16E-GTS объемом 1,6 литра от обычного хэтча, с той лишь разницей, что баки и процесс заправки здесь унифицированы с седаном Mirai, а топливная система способна вместо бензина «переваривать» водород.
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