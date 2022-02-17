Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров

Агентство по справедливой торговле Южной Кореи, которое является главным антимонопольным ведомством страны, начало расследование в отношении американского производителя электромобилей Tesla. По данным специалистов, компания Илона Маска намеренно завышает характеристики батарей своих электрокаров. При этом марка никак не предупреждает своих клиентов о возможных изменениях в работоспособности аккумуляторов из-за погодных условий.

Претензия в адрес Tesla связана с тем, что автопроизводитель намеренно завысил запас хода некоторых электромобилей, в числе которых оказалась самая популярная модель марки - Model 3. На официальном сайте компании указано, что электромобиль способен проехать на одном заряде аккумуляторов 528 километров. При этом нигде не указано, что в случае температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов, запас хода модели станет меньше.

Южнокорейская антимонопольная служба намерена встретится с представителями Tesla, чтобы обсудить возможные санкции. Сотрудники американской компании пока не прокомментировали претензии ведомства.

В начале февраля стало известно, что компания Tesla тайно изменила комплектации Model 3 и Model Y, которые собирают на китайском предприятии. В измененных модификациях с конвейеров автозавода сошли несколько десятков тысяч электрокаров.