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Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
17:48 17.02.2022 |
Агентство по справедливой торговле Южной Кореи, которое является главным антимонопольным ведомством страны, начало расследование в отношении американского производителя электромобилей Tesla. По данным специалистов, компания Илона Маска намеренно завышает характеристики батарей своих электрокаров. При этом марка никак не предупреждает своих клиентов о возможных изменениях в работоспособности аккумуляторов из-за погодных условий.
Претензия в адрес Tesla связана с тем, что автопроизводитель намеренно завысил запас хода некоторых электромобилей, в числе которых оказалась самая популярная модель марки - Model 3. На официальном сайте компании указано, что электромобиль способен проехать на одном заряде аккумуляторов 528 километров. При этом нигде не указано, что в случае температуры окружающего воздуха ниже нуля градусов, запас хода модели станет меньше.
Южнокорейская антимонопольная служба намерена встретится с представителями Tesla, чтобы обсудить возможные санкции. Сотрудники американской компании пока не прокомментировали претензии ведомства.
В начале февраля стало известно, что компания Tesla тайно изменила комплектации Model 3 и Model Y, которые собирают на китайском предприятии. В измененных модификациях с конвейеров автозавода сошли несколько десятков тысяч электрокаров.
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