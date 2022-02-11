Финансовые новости
- |
- 11.02.22
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
09:21 11.02.2022 |
Компания Tesla отзывает 578 607 машин из-за опасений, что функция «Boombox», позволяющая воспроизводить любые звуки через внешний динамик системы предупреждения пешеходов PWS (Pedestrian Warning System) во время движения, может затруднить распознавание пешеходами звука приближающейся машины. Об этом сообщается в вышедшем в четверг пресс-релизе Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) министерства транспорта США.
Отзыву подлежат некоторые электромобили Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска. Регулятор заявил, что данные модели не соответствуют минимальным требованиям к звуку для электромобилей федерального стандарта безопасности транспортных средств.
Для исполнения требований регулятора Tesla проведёт беспроводное обновление программного обеспечения, которое отключит функциональность «Boombox» во время нахождения автомобиля в режимах Drive, Neutral и Reverse. Компания отметила, что ей ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или смертельных случаях, происшедших из-за использования «Boombox».
Tesla также сообщила, что после того, как функция «Boombox» была представлена в декабре 2020 года, уже в январе 2021 года NHTSA направило ей информационный запрос по этому поводу. После этого регулятор провёл с Tesla ряд виртуальных совещаний по этому вопросу, что привело, в конечном итоге, к объявлению об отзыве.
В соответствии с правилами, утверждёнными Конгрессом США, автопроизводители должны добавлять звук в электромобиле при движении со скоростью до 18,6 мили в час (30 км в час), чтобы предотвратить столкновения с пешеходами и велосипедистами. Это четвёртый отзыв электромобилей Tesla за последние две недели и десятый отзыв, объявленный автопроизводителем в США за последние четыре месяца.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
|Тайное оружие из США: Что за автоматические гранатометы Mk 19 получила Украина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Стинг продал права на все свои песни Universal Music за $250 млн
|Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком
|Lexus показал электрического преемника седана IS
|В Китае открыли «новое измерение» для беспроводной передачи данных и достигли скорости около 1 Тбайт/с
|Более 45 % электронных писем в 2021 году были спамом
|Электрический Lexus RZ 450e показали на официальных фотографиях
Это интересно
|Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит
|Поймать звезду в магнитную ловушку. Ученые доказали возможность создания термоядерных АЭС
|Привет, чёлка: представлены планшеты Samsung Galaxy Tab S8 на основе Snapdragon 8 Gen 1
|6,8-дюймовый AMOLED, 120 Гц, 108 Мп, 10х зум, встроенный стилус, 5000 мА·ч и 45 Вт. Samsung Galaxy S22 Ultra представлен официально
|50 Мп и 3-кратный оптический зум, Exynos 2200, IP68 и Android 12. Представлен Galaxy S22 – самый компактный флагман 2022 года
|В США впервые испытали полностью беспилотную версию вертолёта UH-60A Black Hawk
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu