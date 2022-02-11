Tesla объявила отзыв 578,6 тысячи электромобилей из-за проблем со звуком

Компания Tesla отзывает 578 607 машин из-за опасений, что функция «Boombox», позволяющая воспроизводить любые звуки через внешний динамик системы предупреждения пешеходов PWS (Pedestrian Warning System) во время движения, может затруднить распознавание пешеходами звука приближающейся машины. Об этом сообщается в вышедшем в четверг пресс-релизе Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) министерства транспорта США.

Отзыву подлежат некоторые электромобили Model S и Model X и Model Y 2020-2022 годов выпуска, а также Model 3 2017-2022 годов выпуска. Регулятор заявил, что данные модели не соответствуют минимальным требованиям к звуку для электромобилей федерального стандарта безопасности транспортных средств.

Для исполнения требований регулятора Tesla проведёт беспроводное обновление программного обеспечения, которое отключит функциональность «Boombox» во время нахождения автомобиля в режимах Drive, Neutral и Reverse. Компания отметила, что ей ничего не известно о каких-либо авариях, травмах или смертельных случаях, происшедших из-за использования «Boombox».

Tesla также сообщила, что после того, как функция «Boombox» была представлена в декабре 2020 года, уже в январе 2021 года NHTSA направило ей информационный запрос по этому поводу. После этого регулятор провёл с Tesla ряд виртуальных совещаний по этому вопросу, что привело, в конечном итоге, к объявлению об отзыве.

В соответствии с правилами, утверждёнными Конгрессом США, автопроизводители должны добавлять звук в электромобиле при движении со скоростью до 18,6 мили в час (30 км в час), чтобы предотвратить столкновения с пешеходами и велосипедистами. Это четвёртый отзыв электромобилей Tesla за последние две недели и десятый отзыв, объявленный автопроизводителем в США за последние четыре месяца.