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Ford разработал механическую трансмиссию без педали сцепления
11:44 08.02.2022 |
Компания Ford запатентовала новую механическую коробку передач, которой не требуется сцепление. Концерн запатентовал инновационную трансмиссию с электронным управлением в Бюро по патентам и торговым маркам США. Согласно документу, новая «механика» позволит осуществлять ручное переключение передач. При этом для тех, кто захочет воспользоваться традиционным сцеплением, в автомобилях останется третья педаль.
Новая коробка передач представляет собой механическую трансмиссию с электронным сцеплением. Электрогидравлический механизм позволяет переключать передачи, используя лишь селектор. За работу традиционного сцепления отвечает электроника, которая получает сигналы от датчика давления на переключателе передач или от преобразователя, закрепленного на третьей педали. При этом последняя не имеет механического привода и останется в автомобилях для водителей, которые не готовы сразу отказаться от классического управления транспортным средством, оборудованного «механикой».
Такая система должна сделать управление механической трансмиссией более совместимой с гибридной силовой установкой. В то же время, пока неизвестно, какие автомобили получат электрогидравлическое сцепление.
Специалисты предполагают, что подобной технологией оборудуют новый Mustang , а также внедорожники Bronco или гибридные модели Ford. Не исключено, что технически сложная трансмиссия усложнит обслуживание, а также увеличит стоимость будущих автомобилей марки.
В сентябре прошлого года компания Hyundai перестала оборудовать компактный седан Accent механической трансмиссией. Самая массовая модель марки, известная в России под именем Solaris, доступна в США теперь только с вариатором.
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