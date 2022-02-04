Финансовые новости
- |
- 04.02.22
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы
16:45 04.02.2022 |
Компания Ferrari запоздало поделилась результатами продаж за 2021 год. Ей удалось реализовать по всему миру 11 155 автомобилей, что стало новым рекордом и превысило результат 2020 года на 22,3 процента. А по сравнению с 2019-м, когда компания впервые продала более 10 тысяч суперкаров, объемы выросли на 10,1 процента. В отличие от Lamborghini, Bentley и Aston Martin, в линейке Ferrari до сих пор нет кроссовера, однако он уже на подходе - производство должно стартовать в этом году.
Самым крупным рынком для Ferrari остается Европа, Ближний Восток и Африка, где в прошлом году было продано 5492 автомобиля - на 14 процентов больше, чем в 2020-м. Обе Америки заняли второе место с 2831 купленным суперкаром (+22 процента), а наибольший рост интереса зафиксирован в Китае, Гонконге и Тайване: там итальянцы реализовали всего 899 автомобилей, но это почти вдвое превышает результат позапрошлого года.
Что касается моделей, то компания заметила всплеск интереса к автомобилям с V8 - он вырос на 34,6 процента. А вот продажи суперкаров с V12, напротив, просели на 16,1 процента, что, однако, в компании объясняют сокращением тиража 812 Superfast.
Помимо результатов на рынке, Ferrari раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее. Так, в нынешнем году начнется производство Daytona SP3 - новой двухдверки семейства Icona с мощнейшим V12, отдача которого составляет 840 лошадиных сил и 697 Нм. Все 599 экземпляров тарги уже зарезервированы.
Также до конца года будет запущена сборка кроссовера Purosangue, который уже не раз «ловили» фотошпионы во время дорожных тестов. В моторную гамму соперника Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX войдут двигатели V8 и V12, а также гибридная силовая установка - вероятно, на базе более компактного восьмицилиндрового мотора. Поставки первого вседорожника и Daytona SP3 должны стартовать в 2023 году.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ нашла «подрывную деятельность» в соглашении НБУ с Kroll по Приватбанку – Слідство.інфо
|ВСК по Крыму. Зачем «слуги народа» решили сотрудничать с ФСБ РФ
|Украина и Турция подписали соглашение о свободной торговле
|Неправильный президент. Зачем Шкарлет подставляет Зеленского с Могилянкой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы
|Британцы составили список самых проблемных автомобилей с пробегом
|Компании из США и Канады ускорили движение к термоядерному синтезу для производства энергии
|Израильская фирма создала аналог Pegasus для взлома iPhone
|Aston Martin не будет выпускать новые кроссоверы
|Nike подала в суд на известного ретейлера StockX за продажу NFT-изображений своей обуви
|Поставки компьютеров и планшетов в 2021 году достигли 500 млн штук — из них 20 % выпустила Lenovo
Это интересно
|Самолёты на жидком водороде смогут обеспечивать порядка трети авиаперевозок
|Преступники всё больше используют NFT для отмывания денег
|Крупнейших майнеров США попросили отчитаться о расходе электроэнергии и воздействии на экологию
|За год продажи суперяхт в мире выросли на рекордные 77%: причины
|SpaceX представила премиум-подписку на спутниковый интернет Starlink — до 500 Мбит/с за $500 в месяц
|Skoda Enyaq Coupe стал первым электрокаром с RS-версией
|Генеральный директор Google рассказал о своём отношении к web3