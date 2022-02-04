Ferrari рассказала о рекордных продажах в 2021 году и раскрыла планы

Компания Ferrari запоздало поделилась результатами продаж за 2021 год. Ей удалось реализовать по всему миру 11 155 автомобилей, что стало новым рекордом и превысило результат 2020 года на 22,3 процента. А по сравнению с 2019-м, когда компания впервые продала более 10 тысяч суперкаров, объемы выросли на 10,1 процента. В отличие от Lamborghini, Bentley и Aston Martin, в линейке Ferrari до сих пор нет кроссовера, однако он уже на подходе - производство должно стартовать в этом году.

Самым крупным рынком для Ferrari остается Европа, Ближний Восток и Африка, где в прошлом году было продано 5492 автомобиля - на 14 процентов больше, чем в 2020-м. Обе Америки заняли второе место с 2831 купленным суперкаром (+22 процента), а наибольший рост интереса зафиксирован в Китае, Гонконге и Тайване: там итальянцы реализовали всего 899 автомобилей, но это почти вдвое превышает результат позапрошлого года.

Что касается моделей, то компания заметила всплеск интереса к автомобилям с V8 - он вырос на 34,6 процента. А вот продажи суперкаров с V12, напротив, просели на 16,1 процента, что, однако, в компании объясняют сокращением тиража 812 Superfast.

Помимо результатов на рынке, Ferrari раскрыла некоторые планы на ближайшее будущее. Так, в нынешнем году начнется производство Daytona SP3 - новой двухдверки семейства Icona с мощнейшим V12, отдача которого составляет 840 лошадиных сил и 697 Нм. Все 599 экземпляров тарги уже зарезервированы.

Также до конца года будет запущена сборка кроссовера Purosangue, который уже не раз «ловили» фотошпионы во время дорожных тестов. В моторную гамму соперника Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Aston Martin DBX войдут двигатели V8 и V12, а также гибридная силовая установка - вероятно, на базе более компактного восьмицилиндрового мотора. Поставки первого вседорожника и Daytona SP3 должны стартовать в 2023 году.