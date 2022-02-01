Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000

В свежем годовом отчёте компании Tesla указано, что средняя стоимость производства одного её автомобиля упала до 36 000 долларов.

Tesla подтвердила, что в сумму 36 000 долларов входят все расходы, связанные непосредственно с производством автомобилей, за исключением накладных расходов, расходов на продажу и маркетинг. Впрочем, совсем недавно компания Tesla в китайских социальных сетях заявила, что её затраты на рекламу практически равны нулю. Tesla утверждает, что сознательно не рекламирует свои автомобили, полагаясь только на «сарафанное радио».

Tesla также добавила следующее: «Мы считаем, что наши текущие проекты, в том числе литьё деталей кузовов, производство аккумуляторов типа 4680 и многие другие проекты, помогут нам продолжать минимизировать себестоимость продукции».

Кроме того, финансовый отчет Tesla за четвертый квартал показывает, что общая валовая прибыль Tesla достигла 4,847 млрд долларов или 27,4%, а прибыль с каждого автомобиля достигла 30,6%. Для сравнения стоит отметить, что прибыль с автомобилей Porsche и Ferrari составляет 16,7 и 18% соответственно.

Напомним, на этой неделе Tesla опубликовала лучший за 19 лет финансовый отчёт: несмотря на кризис в индустрии электромобилей многие показатели финансового отчета Tesla превзошли ожидания аналитиков. Впрочем, инвесторы были возмущены задержкой машины за $25 тыс., Cybertruck, Semi и Roadster, поэтому акции компании упали, а Илон Маск потерял более $25 млрд за день и почти $100 млрд в этом месяце.