BMW объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в одно семейство

Компания BMW, возможно, в очередной раз изменит номенклатуру моделей и к концу этого десятилетия объединит купе и кабриолеты 4 и 8 серии в 6 серию. По словам члена совета директоров BMW AG Франка Вебера, в семейство войдут модели на модульной платформе Neue Klasse. Исключение составит лишь 8 Series Gran Coupe: предположительно седан станет частью 7 серии.

Электрификация и изменение предпочтений покупателей вынуждают производителей упрощать линейки и отказываться от менее популярных либо менее практичных моделей. Так, Mercedes-Benz CLE в будущем заменит собой купе и кабриолеты C-Class и E-Class, а для BMW аналогом станет объединение 4 и 8 серии в новое-старое семейство 6 Series. По данным австралийского WhichCar, это означает, что на смену хэтчбеку 6 серии GT придут совершено новые машины на модульной платформе Neue Klasse.

Эта архитектура оптимизирована под электрический привод, а также гибридные и водородные силовые установки, так что выбор агрегатов может быть обширным. Более того, BMW вообще пока не собирается отказываться от ДВС и даже работает над двигателями следующего поколения, которые будут вписываться в жёсткие нормы «Евро-7». Возможно, новые «шестёрки» и поменяют формат, но одно известно точно: объединения не коснётся седана 8 Series Gran Coupe, так как он станет стильной альтернативой обычной «семёрке».

Из интервью Вебера также можно узнать, что электрификация в том или ином виде затронет весь модельный ряд BMW, в том числе M-модели. Кроме того, компания продолжает вынашивать идею гало-кара - электрического наследника нынешней M4. Наконец, концепт i Vision Circular не предвещает запуска в серию преемника i3, но заложенные в нём идеи - от дизайна до использования вторсырья - компания применит в будущих моделях.