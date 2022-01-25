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Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
17:52 24.01.2022 |
Отдельные версии Porsche Cayenne получили специальное исполнение Platinum Edition. Такие кроссоверы легко отличить по дизайнерским элементам в цвете Platinum и расширенному списку стандартного оборудования. Например, «платиновым» Cayenne положены 21-дюймовые колёса RS Spyder Design, накладки на пороги из шлифованного алюминия, адаптивные фары PDLS и панорамная крыша. Заказы уже принимаются, но поставки начнутся только в мае этого года.
Исполнение Platinum Edition можно заказать для Cayenne (V6 3.0, 340 л.с. и 450 Нм), Cayenne E-Hybrid (V6 3.0, 462 л.с. и 700 Нм), Cayenne S (V6 2.9, 440 л.с. и 550 Нм) и соответствующим им версий Cayenne Coupé. Палитра кузовных красок таких кроссоверов включает стандартные белый и чёрный колеры, а также «металлики» Jet Black, Carrara White, Mahogany, Moonlight Blue и специальный оттенок Crayon. От выбора не зависит цвет вставок в бампере, надписи Porsche на двери багажника и названия модели - они всегда будут выполнены в полуглянцевом сером Platinum.
При этом на «платиновых» Cayenne в чёрный будут окрашены выхлопные патрубки и окантовка бокового остекления. Салон отличится серыми ремнями безопасности, накладками на пороги из шлифованного алюминия с надписью Platinum Edition и декоративными вставками из текстурированного металла. Список стандартного оснащения кроссоверов по традиции обширен: адаптивные фары PDLS, панорамная крыша, спортивные сиденья, аудиосистема Bose с объёмным звучанием, фоновая подсветка и аналоговые часы.
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