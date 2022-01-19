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Тепловые насосы Tesla Model 3 и Model Y не работают в сильные морозы
09:26 19.01.2022 |
С наступлением зимы появилось множество сообщений от владельцев Tesla в Канаде и на Аляске о том, что автомобили, оснащенные тепловыми насосами, не могут нагреть салон автомобиля в экстремально холодных условиях. Считалось, что проблема была решена еще в прошлом году, когда Tesla выпустила обновление, но в этом году она снова проявилась.
В настоящее время в Канаде и на севере США зафиксированы рекордно низкие температуры, в некоторых регионах температура опустилась ниже -30 °C. Форумы и социальные сети полны владельцев Tesla, сообщающих о проблемах с их системой обогрева. Проблема касается только владельцев новых автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, оснащенных системой теплового насоса.
Тепловые насосы очень эффективны, но проблема в том, что они не работают в сильные морозы (ниже -15°С). Tesla утверждала, что решила эту проблему программным путём, но, очевидно, что система всё равно не работает. Несколько владельцев подтвердили, что получили сообщение о выходе из строя климатической системы, после чего салон полностью замёрз.
Это создаёт потенциально опасные ситуации, поскольку владельцы Tesla могут застрять в отдаленных местах в сильный мороз. Владельцы Tesla, которые доставили свои машины в сервисные центры после возникновения проблемы, получили информацию, что автопроизводитель знает о проблеме и работает над выпуском программного обеспечения.
Основатель компании Tesla Илон Маск ранее назвал систему теплового насоса Model 3 и Model Y «одной из лучших разработок, которые он когда-либо видел». Сегодня он заявил, что эта проблема является для всей команды приоритетной. Чуть позже он подтвердил, что компания уже выпустила обновление прошивки, которое должно осуществить повторную калибровку расширительного клапана теплового насоса.
Решит ли это проблему полностью, мы узнаем после появления новых отзывов владельцев.
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