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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей

12:22 05.01.2022 |

Транспорт

 

Toyota Motor намерена к 2025 году разработать собственную программную платформу, способную справляться с задачами любой сложности - от выполнения базовых функций до поддержки автономного вождения. Операционная система Arene позволит автопроизводителю на равных конкурировать с автогигантами вроде Tesla и Volkswagen, задавая стандарты, в соответствии с которыми в будущем станет работать новое поколение машин.

К 2025 году компания намерена начать применение ОС Arene в собственных новых автомобилях, после чего платформу сделают доступной родственным компаниям вроде Subaru, а также другим производителям и стартапам, работающим над электрическим и/или автономным транспортом.

Arene будет контролировать базовые компоненты - рулевое управление, тормозную систему, управлять системами безопасности, а также оценивать информацию о местоположении и трафике. К подобным функциям получат доступ все модели независимо от производителя, а обновление софта будет осуществляться «по воздуху» - по аналогии со смартфонами. Разработчики смогут создавать дополнения для ОС с расчётом на будущее, не дожидаясь появления новой «аппаратной» базы, а облачная интеграция позволит разработчикам из разных команд в рамках одной компании работать параллельно и удалённо. Предусмотрена поддержка виртуального тестирования разработок.

Toyota уже сообщила, что намерена открыть Arene для других разработчиков, в том числе - не принадлежащих к автоиндустрии. Они смогут создавать собственное ПО для автономных систем вождения и других решений, связанных с автотехникой. По мнению автопроизводителя, сервисы от различных бизнесов можно будет так же просто загружать, как и приложения для смартфонов.

У автопроизводителя уже имеются сильные конкуренты в лице Volkswagen, работающей над проектом vw.os и Daimler, планирующей выпустить MB.OS для собственных машин к 2024 году. Собственную операционную систему разрабатывает и General Motors. Сильным соперником является и Tesla, разрабатывающая операционную систему и ПО и намеревающаяся в конце концов создать полностью автономные машины. Как и Toyota, компания намерена продавать свои решения и другим автопроизводителям. Более того, техногиганты вроде Google и Apple рассматривают возможности применить модели, принёсшие им успех на рынке мобильного ПО, в автоиндустрии.

Конкуренция в автосекторе смещается с аппаратных составляющих на программные. По оценкам американской консалтинговой компании Lux Research, электроника и программное обеспечение в 2030 году будет составлять 50 % стоимости автомобилей - в 2000 году этот показатель не превышал 20 %.

Тенденцию можно оценить и по изменению рынка труда - по некоторым данным, этой весной очередной «призыв» новых сотрудников Toyota из числа выпускников учебных заведений будет на 40-50 % состоять из специалистов по ПО, ранее этот показатель не превышал 20 %. Хотя компания не сообщала, сколько намерена инвестировать в разработку ПО, масштаб можно оценить по планам найма - ожидается, что всего в автоконцерне будет трудиться 18 000 разработчиков софта.
По материалам: 3DNews
 

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