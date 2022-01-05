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Toyota представила спортивный Hilux GR Sport для Европы
22:59 04.01.2022 |
Пикап Toyota Hilux в исполнении GR Sport вышел на европейский рынок. У себя на родине, в Японии, «спортивный» грузовичок дебютировал в октябре 2021-го. Там он сохранил дизель 2.4, но получил доработанную подвеску и особый декор. В ЕС у машины тоже будет стандартный агрегат, но уже новый, объёмом 2,8 литра, однако в остальном она повторит пикап из Страны восходящего солнца. К дилерам машины поступят летом 2022 года.
Визуально Hilux GR Sport можно отличить по полностью чёрной решётке радиатора с рисунком в виде пчелиных сот и массивной перемычке с надписью Toyota в стиле «Хайлаксов» четвёртого поколения. Другие обязательных атрибуты версии - чёрные корпуса зеркал, подножки, расширители колёсных арок и двухцветные 17-дюймовые колёса, на контрасте с которым играют выкрашенные в красный цвет элементы подвески. Салон Hilux выделяется комбинированной обивкой сидений из кожи и искусственной замши, эмблемами GR Sport, алюминиевыми педалями и накладками «под карбон».
Однако одним лишь декором производитель не ограничился. Важным техническим новшеством стали однотрубные амортизаторы с улучшенными характеристиками демпфирования и отвода тепла, а также более жёсткие винтовые пружины. Вкупе с модернизированными рессорами и втулками от обычного Hilux их установка положительно сказалась на управляемости, повысила плавность хода, снизила крены и увеличила сцепление задних колёс с дорогой. Двигатель между тем прежний - это дизель 2.8 мощностью 204 силы и 500 Нм момента, сопряжённый с шестидиапазонным автоматом и подключаемым полным приводом.
В шоурумах европейских дилеров Toyota Hilux GR Sport появятся летом этого года и будут предлагаться только в кузове Double Cab. Все без исключения пикапы получат самоблокирующийся задний дифференциал, активную антипробуксовочную систему A-TRC и вседорожные шины.
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