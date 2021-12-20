В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов

Основатель и глава производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск сообщил в Twitter о том, что в этом году лично он заплатит $11 млрд долларов налогов - без учёта корпоративных налогов его компании.

Как сообщает Reuters, ранее на прошлой неделе американский сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) объявила в Twitter, что Маск должен заплатить налоги и прекратить «жить за счёт всех остальных» - уже после того, как журнал Time удостоил его звания «человека года».

На это Маск ответил, что «заплатит в этом году больше налогов больше, чем любой американец в истории». В сети уже появились комментаторы, предлагающие сравнить, кто сможет потратить эти 11 млрд эффективнее - Маск или американское правительство.

На сегодня Илон Маск считается богатейшим человеком планеты, а его компания Tesla оценивается в $1 трлн. За прошедшие несколько недель бизнесмен продал акций Tesla на общую сумму порядка $14 млрд, большей частью - для уплаты налогов в США. Последняя продажа состоялась буквально несколько дней назад, сумма, вырученная от продажи акций, составила $884 млн.

Информационная кампания в соцсетях, сопровождавшая продажу акций и инициированная Маском, не на шутку обеспокоила инвесторов, поскольку вызванная шумиха крайне негативно сказалась на стоимости ценных бумаг Tesla. Один из инвесторов уже подал в суд с требованием выяснить, согласовывал ли Маск публичные заявления с корпоративными юристами - по решению суда он обязан так делать ещё с 2018 года во избежание сильных колебаний курса акций своего бизнеса.