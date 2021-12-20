Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее

Немецкий концерн Volkswagen увеличит скорость зарядки электромобилей ID.3, ID.4 и ID.5. Обновление программного обеспечения, которое позволит поддерживать зарядные устройства мощностью до 150 киловатт, должно выйти в начале 2022 года - оно установится на все электрокары VW в режиме онлайн, но сначала апдейт получат модели в самых дорогих комплектациях. Следующий апдейт принесёт электромобилям линейки ID функцию двухсторонней зарядки.

Максимально допустимую мощность зарядки самой мощной батареи на 77 киловатт-часов для моделей ID.3 и ID.4 обновление программного обеспечения поднимет со 125 до 135 киловатт, а для ID.5 GTX - до 150 киловатт. Это позволит зарядить батарею с пяти до 80 процентов на девять минут быстрее, чем раньше. Очередное обновление софта должно принести семейству ID поддержку двухсторонней зарядки - для начала эту функцию получат электрокары Volkswagen в модификациях с наиболее мощной батареей. Установив апдейт, можно будет одним электрокаром заряжать другой или подключить его к домашней электросети и использовать батарею машины как источник электроэнергии.

ID.4 стал первым глобальным электрокаром немецкой марки. Он предлагается в двух модификациях: с одним мотором и задним приводом, а также в двухмоторной версии - по одному мотору на каждой оси. Заднеприводному ID.4 положены три двигателя на выбор: мощностью 148, 175 и 204 лошадиных силы. Базовые моторы питаются от батареи ёмкостью 55 киловатт-часов, а 204-сильный двигатель оснащается батареей на 77 киловатт-часов. Полноприводная версия получила топовую батарею и два электромотора, суммарная отдача которых составляет 306 сил.



