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Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
16:58 20.12.2021 |
Немецкий концерн Volkswagen увеличит скорость зарядки электромобилей ID.3, ID.4 и ID.5. Обновление программного обеспечения, которое позволит поддерживать зарядные устройства мощностью до 150 киловатт, должно выйти в начале 2022 года - оно установится на все электрокары VW в режиме онлайн, но сначала апдейт получат модели в самых дорогих комплектациях. Следующий апдейт принесёт электромобилям линейки ID функцию двухсторонней зарядки.
Максимально допустимую мощность зарядки самой мощной батареи на 77 киловатт-часов для моделей ID.3 и ID.4 обновление программного обеспечения поднимет со 125 до 135 киловатт, а для ID.5 GTX - до 150 киловатт. Это позволит зарядить батарею с пяти до 80 процентов на девять минут быстрее, чем раньше. Очередное обновление софта должно принести семейству ID поддержку двухсторонней зарядки - для начала эту функцию получат электрокары Volkswagen в модификациях с наиболее мощной батареей. Установив апдейт, можно будет одним электрокаром заряжать другой или подключить его к домашней электросети и использовать батарею машины как источник электроэнергии.
ID.4 стал первым глобальным электрокаром немецкой марки. Он предлагается в двух модификациях: с одним мотором и задним приводом, а также в двухмоторной версии - по одному мотору на каждой оси. Заднеприводному ID.4 положены три двигателя на выбор: мощностью 148, 175 и 204 лошадиных силы. Базовые моторы питаются от батареи ёмкостью 55 киловатт-часов, а 204-сильный двигатель оснащается батареей на 77 киловатт-часов. Полноприводная версия получила топовую батарею и два электромотора, суммарная отдача которых составляет 306 сил.
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