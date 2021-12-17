Финансовые новости
- |
- 17.12.21
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
08:48 17.12.2021 |
Компания Volkswagen решила до конца не отказываться от использования дизельного топлива. Однако специалисты разработали двигатели, которые смогут использовать модифицированный дизель, в состав которого будут входить биокомпоненты. Такие моторы, работающие на парафиновом топливе, снизят выбросы углекислого газа на 70-95 процентов по сравнению с традиционным дизелем. Причем добавлять биологические вещества можно в неограниченном количестве.
Как и большинство мировых автопроизводителей, Volkswagen развивает линейку электрического транспорта. В планах компании к 2030 году сократить выбросы углекислоты на 40 процентов, а к 2050-му полностью отказаться от использования традиционных ДВС. В то же время марка пока не может исключить применение классических двигателей, поэтому все «Фольксвагены» с моторами TDI, выпущенные с конца июня этого года, могут работать на парафиновом синтетическом дизеле стандарта EN 15940, а для более ранних агрегатов подойдут смеси Diesel R33, V-Power Diesel, OMV MaxMotion и Aral Ultimate Diesel.
Такое топливо делают из биологических отходов: утильный жир, опилки, переработанные овощи, масла. По оценкам специалистов, использование, например, гидрированных растительных масел позволит снизить выбросы CO₂ на 70-95 процентов. В будущем может появится и другой тип горючего - PtL (Power-to-Liquid), то есть топливо, синтезированное из воды и захваченного углекислого газа. Подобные проекты есть у Audi и Porsche.
В середине сентября компания Porsche начала строительство завода, на котором специалисты будут выпускать синтетическое топливо. По оценкам представителей марки, фабрика сможет производить до 130 000 экологичного топлива в год.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Запуганный человек с комплексом Наполеона». Откуда пошла волна обсуждения психики Зеленского
|Под знаком тройки. Почему саммит Восточного партнерства оказался успешным для Украины
|«Боевое дежурство». В материалах российского суда признается – на Донбассе есть войска РФ
|Дело на $2 млрд. Зачем Зеленский решил ввязаться в войну с профсоюзами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов
|Британский антимонопольный орган рассматривает покупку Nuance компанией Microsoft
|Google и Apple слишком сильно контролируют то, как люди используют свои смартфоны, заявили британские антимонопольщики
|Dimensity 9000 уничтожила Google Tensor, Exynos 2100, Kirin 9000 и Snapdragon 888. Превосходство новой SoC оказалось многократным
Это интересно
|Oppo представила смарт-очки Air Glass с функциями умных часов и переводчиком
|В BMW объяснили, почему назвали новый большой кроссовер XM, а не X8
|Хакеры впервые за три года украли деньги банка с его корсчета в российском ЦБ
|США покроет сеть из полумиллиона зарядок для электрокаров
|Уязвимости в миллиардах модулей Wi-Fi и Bluetooth позволяют красть пароли и данные
|Космические силы США проверяют готовность противостоять атакам на спутники
|В Швейцарии разработали экологичную яхту Aquon One с неограниченным запасом хода