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У Tesla Cybertruck будет версия с четырьмя моторами и полноуправляемым шасси
17:42 08.12.2021 |
Глава Tesla Илон Маск раскрыл новые подробности об электрическом пикапе Cybertruck, который задерживается на пути к конвейеру. По его словам, в компании решили изменить моторную гамму еще не выпущенной модели: «топовой» станет версия с четырьмя, а не с тремя двигателями, и именно ее сборку запустят первой. Начальную одномоторную модификацию подумывают и вовсе исключить: в таком случае новинку будут продавать с двумя, тремя и четырьмя моторами.
Помимо этого, Маск анонсировал для Cybertruck несколько «фишек», о которых не упоминалось ранее. Так, электропикапу обещано полноуправляемое шасси с «ультрабыстрым контролем крутящего момента для каждого колеса».
В ответ пользователи Twitter поинтересовались, сможет ли Cybertruck ездить по диагонали. Маск заявил, что благодаря полноуправляемому шасси электрокар будет способен не только разворачиваться на месте подобно танку, но и ездить, как краб. Такая способность, названная «режим краба», есть у конкурента Tesla - электропикапа Hummer.
Маск пообещал, что все клиенты, оставившие заявки на покупку Cybertruck - а их за два года набралось почти 1,3 миллиона человек, - смогут доплатить, чтобы получить четырехмоторную версию. По подсчетам экспертов, одномоторную модификацию выбрали 7,2 процента оформивших бронь: если ее исключат из линейки, им придется доплачивать за версию с двумя двигателями.
По последним данным, производство Tesla Cybertruck стартует в конце 2022 года, а массовая сборка начнется не ранее 2023-го.
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