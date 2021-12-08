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Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
13:42 07.12.2021 |
Toyota раскрыла европейскую версию Corolla Cross. Кроссовер обзавелся новой гибридной системой полного привода, получил продвинутую медиасистему и расширенный набор ассистентов. Бензин-электрическая силовая установка на основе «атмосферника» 2.0 даже в моноприводном варианте развивает 197 лошадиных сил, так что в Европе Corolla Cross окажется на 20-75 лошадиных сил мощнее, чем в других странах.
Toyota Corolla Cross дебютировала в июле 2020-го в Таиланде в виде недорогого кроссовера. Первоначально Европа не называлась в числе приоритетных рынков, но спустя без малого полтора года ситуация изменилась, и филиал Toyota Europe рассекретил локальную версию, которая оказалась самой технологичной и продвинутой.
Снаружи европейская Corolla Cross выделяется разве что необычными светодиодными фарами, но техника совсем другая. Единственный вариант силовой установки - гибрид, состоящий из 2,0-литрового атмосферного двигателя, электромотора, электромеханического вариатора и тяговой батареи. Пока указаны только пиковая мощность переднеприводной версии (197 лошадиных сил), а также разгон с места до 100 км/ч (8,1 секунды).
Любопытная деталь - опциональный электрический полный привод с 41-сильным двигателем в приводе задней оси. В Японии используется более простая система e-Four с 7,2-сильным электромоторчиком сзади (помогает тронуться на скользком покрытии), а в США ставка сделана на традционную механическую систему с муфтой подключения задних колёс. Европейская Corolla Cross тоже сможет быть полноприводной во всём диапазоне скоростей, но реализация иная.
Ещё одно преимущество европейской Corolla Cross - продвинутый информационно-развлекательный комплекс с новой операционной системой, поддержкой обновлений «по воздуху» и облачной навигацией. Диагональ тачскрина мультимедиасистемы увеличена с 7-8 до 10,5 дюйма, а виртуальная приборная панель может быть 12,3-дюймовой, тогда как в Японии или США доступны варианты только с 7-дюймовым экраном, а в Бразилии и вовсе предлагается вариант с обычными шкалами.
Топ-версии европейского кроссовера положены адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы, распознавания дорожных знаков и контроля «слепых» зон, адаптивная оптика, камеры кругового обзора, системы предупреждения при перекрёстном движении сзади и ассистент, помогающий поворачивать налево в трафике.
Продажи Toyota Corolla Cross в Европе стартуют только через полгода, так что цены пока не объявлены.
Впрочем, Toyota Corolla Cross уже стала по-настоящему «глобальной», ведь модель будут собирать в восьми странах мира!
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