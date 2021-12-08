Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода

Toyota раскрыла европейскую версию Corolla Cross. Кроссовер обзавелся новой гибридной системой полного привода, получил продвинутую медиасистему и расширенный набор ассистентов. Бензин-электрическая силовая установка на основе «атмосферника» 2.0 даже в моноприводном варианте развивает 197 лошадиных сил, так что в Европе Corolla Cross окажется на 20-75 лошадиных сил мощнее, чем в других странах.

Toyota Corolla Cross дебютировала в июле 2020-го в Таиланде в виде недорогого кроссовера. Первоначально Европа не называлась в числе приоритетных рынков, но спустя без малого полтора года ситуация изменилась, и филиал Toyota Europe рассекретил локальную версию, которая оказалась самой технологичной и продвинутой.

Снаружи европейская Corolla Cross выделяется разве что необычными светодиодными фарами, но техника совсем другая. Единственный вариант силовой установки - гибрид, состоящий из 2,0-литрового атмосферного двигателя, электромотора, электромеханического вариатора и тяговой батареи. Пока указаны только пиковая мощность переднеприводной версии (197 лошадиных сил), а также разгон с места до 100 км/ч (8,1 секунды).

Любопытная деталь - опциональный электрический полный привод с 41-сильным двигателем в приводе задней оси. В Японии используется более простая система e-Four с 7,2-сильным электромоторчиком сзади (помогает тронуться на скользком покрытии), а в США ставка сделана на традционную механическую систему с муфтой подключения задних колёс. Европейская Corolla Cross тоже сможет быть полноприводной во всём диапазоне скоростей, но реализация иная.

Интерьер европейской Toyota Corolla Cross

Интерьер бразильской Toyota Corolla Cross

Ещё одно преимущество европейской Corolla Cross - продвинутый информационно-развлекательный комплекс с новой операционной системой, поддержкой обновлений «по воздуху» и облачной навигацией. Диагональ тачскрина мультимедиасистемы увеличена с 7-8 до 10,5 дюйма, а виртуальная приборная панель может быть 12,3-дюймовой, тогда как в Японии или США доступны варианты только с 7-дюймовым экраном, а в Бразилии и вовсе предлагается вариант с обычными шкалами.

Топ-версии европейского кроссовера положены адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы, распознавания дорожных знаков и контроля «слепых» зон, адаптивная оптика, камеры кругового обзора, системы предупреждения при перекрёстном движении сзади и ассистент, помогающий поворачивать налево в трафике.

Продажи Toyota Corolla Cross в Европе стартуют только через полгода, так что цены пока не объявлены.

Впрочем, Toyota Corolla Cross уже стала по-настоящему «глобальной», ведь модель будут собирать в восьми странах мира!