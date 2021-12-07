Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда

Toyota построит завод по производству аккумуляторов за $1,29 миллиарда в Северной Каролине, чтобы перенести часть своей цепочки поставок комплектующих для электромобилей в США. Эта новость последовала за объявлением Toyoyta о том, что она инвестирует около $13,6 миллиарда в аккумуляторные технологии в течение следующего десятилетия, включая $9 миллиардов инвестиций в производство.

Toyota планирует выделить $1,29 миллиарда на постройку нового завода, производство на котором планируется начать в 2025 году. По словам Криса Рейнольдса (Chris Reynolds), в первый год Toyota планирует произвести 1,2 миллиона аккумуляторных батарей для своих будущих электромобилей. Рейнольдс говорит, что эта инвестиция является крупнейшим вливанием частного капитала в истории Северной Каролины. Она создаст не менее 1750 новых рабочих мест в регионе. Однако без денег налогоплательщиков завод не обойдётся. Сообщается, что Комитет по экономическим инвестициям Северной Каролины одобрил пакет налоговых льгот на сумму $438,7 миллиона, чтобы поощрить строительство предприятия Toyota в штате.

Ford и южнокорейский производитель аккумуляторов SK innovation инвестируют $11,4 миллиарда в постройку нескольких новых заводов в Теннесси и Кентукки, в то время как GM и LG Chem планируют запустить четыре фабрики по производству аккумуляторов в США. В Европе Volkswagen собирается к 2030 году запустить шесть предприятий по производству аккумуляторных элементов, а Tesla близка к завершению завода по производству батарей в Берлине. Предполагается, что он сможет обеспечить масштабы производства, соответствующие нынешним мировым производственным мощностям по выпуску АКБ. По данным аналитической компании GlobalData, масштабы производства возрастут с 95,3 ГВт·ч в 2020 году до 410,5 ГВт·ч в 2024 году.

В данный момент в Вашингтоне, столице США, ведутся дебаты о введении льготы в размере до $12 500 на покупку электромобилей, сделанных в США членами профсоюзов, в то время как для остальных авто эта сумма составит $7 500. Эти обсуждения вызвали негативную реакцию со стороны производителей, не входящих в профсоюзы, таких как Tesla и Toyota. Представитель последней обвинил президента США в «игре в политику с окружающей средой».

Хотя Toyota была одним из первых производителей бензоэлектрических гибридов с Prius, теперь она находится в позиции догоняющего. Она пытается догнать такие компании, как Nissan, и, как сообщается, лоббирует замедление перехода США на электромобили.