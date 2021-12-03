Tesla представила свой самый дешёвый «электромобиль» — детский квадроцикл Cyberquad за $1900

Регистрация торговой марки Tesla в сегменте детских товаров не была случайностью - избранные счастливчики смогут порадовать детей старше восьми лет электрическим квадроциклом Cyberquad, который способен разгоняться до 16 км/ч и преодолевать без подзарядки расстояние до 24 км. Данное транспортное средство массой 55 кг компания оценила в $1900.





Как гласят лаконичные пояснения на сайте Tesla, квадроцикл Cyberquad в детском исполнении способен перевозить до 68 кг полезной нагрузки, а возрастной ценз для любителей четырёхколёсного электротранспорта в данном случае - от восьми лет и старше. На презентации пикапа Cybertruck осенью позапрошлого года Tesla продемонстрировала прототип квадроцикла Cyberquad, который был лишь электрифицированной версией изделия Yamaha. Позже Илон Маск (Elon Musk) вслух рассуждал о намерениях сделать полноразмерный Cyberquad самым безопасным квадроциклом в мире, а для этого его нужно научить предотвращать опрокидывание. Чёткого ответа на вопрос о возможности серийного выпуска Cyberquad на предприятии в Техасе потребители так и не получили.

Зато теперь у клиентов американского интернет-магазина Tesla появилась возможность заказать детскую версию квадроцикла, которая прибудет к первым покупателям до конца декабря, хотя сроки в данном случае и не гарантируются. Заряд тяговой батареи полностью восстанавливается от бытовой электросети за пять часов, так что никакими скоростными характеристиками эта новинка Tesla не впечатляет. В сборе квадроцикл имеет размеры 1194 × 660 × 686 мм, но поставляется он в разобранном виде, поэтому до стадии готовности к эксплуатации клиенту предстоит его довести самостоятельно.



