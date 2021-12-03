Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру из Калифорнии на завод в Техас

Производитель электромобилей Tesla официально перенес свою штаб-квартиру из Пало-Альто, Калифорния в пригород Остина, штат Техас. Об этом пишет профильное издание Electrek.

Заявление о смене адреса генерального офиса Tesla подала в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США (SEC) в среду вечером.

Здание новой штаб-квартиры расположено в непосредственной близости к строящейся "гигафабрике", новому заводу по сборке электрокаров, уточняет издание.

Перенос офиса в Техас генеральный директор Илон Маск анонсировал на ежегодном собрании компании в октябре.

Илон Маск впервые заговорил о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас в начале 2020 года, после конфликта с властями калифорнийского округа Аламеда по поводу повторного открытия завода во Фремонте во время первой вспышки COVID-19.

Перенос генерального офиса в Техас также связан с более низким налогообложением в штате, что делает дешевле наем новых сотрудников.

В калифорнийском офисе Tesla работало около 10 000 человек. Только половина согласилась переехать в новую штаб-квартиру в Остин.

Сам Маск переехал на постоянное место жительства в Остин еще в декабре прошлого года, чтобы быть поближе к офису своей аэрокосмической компании SpaceX.