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Tesla официально перенесла свою штаб-квартиру из Калифорнии на завод в Техас
23:02 02.12.2021 |
Производитель электромобилей Tesla официально перенес свою штаб-квартиру из Пало-Альто, Калифорния в пригород Остина, штат Техас. Об этом пишет профильное издание Electrek.
Заявление о смене адреса генерального офиса Tesla подала в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США (SEC) в среду вечером.
Здание новой штаб-квартиры расположено в непосредственной близости к строящейся "гигафабрике", новому заводу по сборке электрокаров, уточняет издание.
Перенос офиса в Техас генеральный директор Илон Маск анонсировал на ежегодном собрании компании в октябре.
Илон Маск впервые заговорил о переносе штаб-квартиры Tesla в Техас в начале 2020 года, после конфликта с властями калифорнийского округа Аламеда по поводу повторного открытия завода во Фремонте во время первой вспышки COVID-19.
Перенос генерального офиса в Техас также связан с более низким налогообложением в штате, что делает дешевле наем новых сотрудников.
В калифорнийском офисе Tesla работало около 10 000 человек. Только половина согласилась переехать в новую штаб-квартиру в Остин.
Сам Маск переехал на постоянное место жительства в Остин еще в декабре прошлого года, чтобы быть поближе к офису своей аэрокосмической компании SpaceX.
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