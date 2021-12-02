Lamborghini выпустила кресла для геймеров

Киберспортивное подразделение Lamborghini Esports подвело итоги турнира The Real Race, который проводится на платформе Assetto Corsa Competizione, а также представило фирменные геймерские кресла, созданные в сотрудничестве с сингапурской Secretlab. Они основаны на модели Titan Evo 2022 Series и оформлены в стиле кресел суперкаров, с отделкой углепластиком и алькантарой.

Геймерские кресла Secretlab for Automobili Lamborghini Collection выйдут в двух версиях: Edition и Pinnacle Edition. Оба - со стальной рамой, гидравлическим механизмом и патентованным наполнителем из пены холодной вулканизации. В отличие от обычных Titan Evo 2022 Series, которые можно заказать с обивкой из ткани SoftWeave, кожзама Neo Hybrid или кожи «наппа», кресла для Lamborghini отделаны углепластиком и алькантарой.

Стандартные Titan Evo 2022 Series стоимостью 560-1300 сингапурских долларов ($410 - $950) оснащены подлокотниками с продольной и поперечной регулировкой, причем система CloudSwap позволяет быстро заменить их на подлокотники, внутри которых находится гель с эффектом памяти. Также у кресел есть система поясничной поддержки L-ADAPT и магнитная подушка для головы с охлаждающим гелем внутри. Кресла с логотипом Lamborghini появятся в продаже в следующем году, и, разумеется, компания будет использовать их на чемпионате The Real Race.

Неделю назад Lamborghini отчиталась о первом успешном проекте в сфере жилой недвижимости. Вместе с застройщиком Emaar Properties компания продала все 40 вилл в закрытом комплексе Dubai Hills Vista, хотя их и планируется закончить только в 2026 году.

В каждом доме будет шесть спален, кабинет, гараж на два автомобиля, большая гостиная и помещения для горничных. Виллы выполнят в четырех уникальных архитектурных стилях и по желанию заказчика обставят мебелью в стиле Lamborghini.