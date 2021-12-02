Hyundai закрепила лидерство на рынке водородного транспорта — Toyota осталась далеко позади

Долгое время корпорация Toyota Motor считалась лидером продвижения легкового транспорта на водородных топливных элементах, поскольку её модель Mirai хоть и распространялась преимущественно через лизинг среди юридических лиц, оставалась самой массовой среди себе подобных. Сейчас Hyundai не только потеснил японского соперника, но и уверенными темпами увеличивает отрыв от него.

По информации агентства SNE Research, на которую ссылается Business Korea, с января по октябрь этого года включительно в мире было продано 14 700 легковых машин на водородных топливных ячейках, что на 92,4 % больше итога аналогичного периода предыдущего года. На первом месте осталась Hyundai Motor, реализовавшая за десять месяцев этого года 7900 транспортных средств, её доля на мировом рынке достигла 54 %, хотя ещё в августе не превышала 52,2 %.





Разрыв с Toyota Motor, занимающей второе место, увеличился, поскольку японский соперник сократил свою долю в данном сегменте рынка с 39,2 до 37,5 %. Между прочим, это происходило на фоне увеличения объёмов продаж водородомобиля Toyota Mirai второго поколения. По сути, Hyundai укрепляла свои позиции быстрее, чем росли продажи Toyota. Последней из марок за первые десять месяцев этого года удалось реализовать 5500 автомобилей на водородных силовых установках. Mirai первого поколения разошлась тиражом 11 тысяч экземпляров, преемница должна увеличить это значение в десять раз, как ожидают представители Toyota. По крайней мере, в этом году японской компании удалось уже выполнить половину данного плана.

Чтобы занять третье место, компании Honda Motor потребовалось продать за десять месяцев всего 100 экземпляров аналогичных транспортных средств, её доля рынка при этом не превысила 1,6 %. К концу года компания свернёт поставки модели Clarity, поэтому её доля в статистике и оказалась такой скромной. При этом преемник для данной модели будет разработан, хотя сроки его появления на рынке и не уточняются.