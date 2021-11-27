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Peugeot увеличила запас хода электрических 208 и 2008
23:04 26.11.2021 |
Компания Peugeot внесла изменения в конструкцию и оснащение e-208 и e-2008, увеличив запас хода электромобилей на 22-25 километров по циклу WLTP. Обе модели обзавелись шинами с низким сопротивлением качению и новым тепловым насосом, который улучшил энергоэффективность климатической установки. Вдобавок на машинах оптимизировали передаточное число трансмиссии, что в реальных условиях движения по городу обеспечило дополнительные 40 километров пробега.
В основе хэтчбека Peugeot e-208 и кроссовера e-2008 лежит платформа e-CMP. Силовая установка у моделей тоже общая. Это 100-киловаттный электромотор (136 л.с. и 260 Нм), батарея емкостью 50 киловатт-часа и одноступенчатый редуктор. Изменение передаточного числа последнего позволило снизить энергопотребление на обычных дорогах и автомагистралях, но основной прирост дали новые шины и тепловой насос.
Оба электрокара получили шины класса «A+» с низким сопротивлением качению. Тепловой насос теперь работает в паре с датчиком влажности, что обеспечивает более эффективное расходование энергии на обогрев салона, причем положительный эффект будет особенно заметен при низкой температуре. Дальность хода e-208 и e-2008 на бумаге увеличилась незначительно - на 22 и 25 километров соответственно (WLTP). Однако в реальных условиях, если на улице около нуля, прирост может составить до 40 километров.
Ранее Peugeot выяснила, что владельцы электромобилей в Великобритании ездят больше, чем владельцы бензиновых машин. Так, первые за неделю в среднем проезжают 146 километров, вторые - 130 километров. Впрочем, в исследовании не указаны причины. Возможно, дело в недостаточном количестве зарядных станций, поэтому владельцам машин на батарейках приходится дольше искать свободные терминалы.
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