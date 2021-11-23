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Lincoln показал серийную версию седана Zephyr
22:29 22.11.2021 |
Компания Lincoln представила на автосалоне в Гуанчжоу новый седан Zephyr, разработанный специально для китайского рынка местным научно-техническим центром при участии специалистов калифорнийского подразделения Ford. Так называлась «младшая» модель Линкольна, которая выпускалась с 1936 по 1942 годы, а затем вернулась в 2005 году, чтобы всего год спустя переименоваться в MKZ. Теперь Зефир реинкарнирован в третий раз - и это первый Lincoln, который будут собирать на совместном предприятии Changan Ford.
Автомобиль построен на растянутой платформе модели Focus: у него поперечное расположение мотора, передний привод, стойки Макферсона спереди и многорычажка сзади. Длина седана составляет 4982 миллиметра, ширина - 1865 миллиметров, высота - 1485 миллиметров, колёсная база - 2930 миллиметров. Дизайн серийной версии практически полностью повторяет концепт Zephyr Reflection, за исключением появившихся наружных зеркал.
У Зефира будут два варианта оформления передней части - «спортивное» исполнение подразумевает бампер с воздухозаборниками иной формы. Полоса на радиаторной решётке и эмблема - с диодной подсветкой. Интерьер унифицирован с кросс-лифтбеком Ford Evos: у него такие же 12,3-дюймовый экран панели приборов и гигантский 27-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Двухспицевый руль - с сенсорными кнопками, 8-ступенчатый автомат управляется кнопками на передней панели, а мотор безальтернативен - 2,0-литровая турбочетвёрка EcoBoost мощностью 246 лошадиных сил.
В будущем возможно появление в гамме подзаряжаемого гибрида. С места до «сотни» Zephyr разгоняется за 6,8 секунды. В списке оснащения заявлен автопилот CoPilot-360 второго уровня автономности. Продажи в Китае начнутся в первом квартале 2022 года, а ценовой диапазон составит от 40 до 54 тысяч долларов. На других рынках новый Линкольн не появится.
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