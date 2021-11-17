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Toyota обновила кроссовер RAV4 — изменились фары и комплектации
16:20 17.11.2021 |
Компания Toyota обновила кроссовер RAV4 на ключевом рынке - североамериканском. Бестселлер сегмента обзавелся новыми полностью светодиодными фарами, расширен список комплектаций и набор колёсных дисков, а в палитру цветов добавлен серо-голубой колер Calvary Blue. Оснащение пересмотрено: появилась 8-диапазонная электрорегулировка пассажирского кресла, контурная подсветка интерьера и запирающийся перчаточный ящик.
Апгрейд американской версии Toyota RAV4 проведён по лекалам сентябрьской модернизации европейского аналога. Базовые Toyota RAV4 внешне не изменились вовсе, а вот фары на более богатых комплектациях иные - полностью светодиодные с хищным прищуром ДХО.
После обновления всем североамериканским Toyota RAV4 будет положена светодиодная подсветка интерьера и запирающийся перчаточный ящик, топ-версии оснастят пассажирским креслом с 8-диапазонной электрорегулировкой. Особенность топ-комплектации XSE Hybrid - вертикальные светодиодные противотуманные фары, а ещё в гамму добавили «промежуточный» гибрид SE Hybrid.
О технике обновленных кроссоверов Toyota умолчала, так что изменений ждать не стоит. В таком случае американцы, как и прежде, смогут выбирать между неэлектрифицированной версией с 2,5-литровым «атмосферником», а также умеренной и заряжаемой гибридной модификациями на основе того же четырёхцилиндрового мотора.
Все подробности об обновленном Toyota RAV4 для США будут раскрыты через месяц, и в продажу на американском рынке новинка поступит даже раньше, чем в Европе.
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