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Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года
17:55 16.11.2021 |
Aston Martin выпустил первую шестицилиндровую модель за 22 года. В Китае дебютировал вседорожник DBX Straight Six с рядным 3,0-литровым двигателем. Гибридная силовая установка и трансмиссия позаимствованы у Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+, так что характеристики сюрпризом не стали - новинка развивает 435 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. Отказ от V8 в пользу «шестёрки» позволил попасть под налоговые льготы и снизить цену.
Aston Martin утверждает, что DBX Straight Six - эксклюзивная версия для китайского рынка, и за пределами Поднебесной 3,0-литровые кроссоверы пока продавать не планируют.
Выгода для покупателей из КНР очевидна: DBX Straight Six попадает под налоговые льготы (рабочий объём двигателя M 256 - 2999 кубических сантиметров), кроме того, новинка почти на 20 процентов дешевле аналога с 4,0-литровой «битурбовосьмёркой» M 177.
Внешние отличия шестицилиндровой версии минимальны - шильдики Straight Six на передних крыльях да иные воздухозаборники капота. Немаловажно, что силовая установка умеренно-гибридная - дополнительные 22 лошадиные силы и 250 Нм может добавить при ускорении электромотор. Тем не менее, 3,0-литровый кроссовер заметно медленнее 4,0-литрового: разгон с места до 100 километров в час занимает 5,4 секунды (+ 0,9 секунды), а максимальная скорость снизилась до 259 километров в час (- 32 км/ч).
В истории Aston Martin уже были модели с рядными «шестёрками» - с 1994-го по 1999 год двигателями подобной архитектуры оснащались купе и кабриолеты DB 7.
Изнутри шести- и восьмицилиндровый кроссоверы ничем не отличаются, причём DBX Straight Six положены те же опции и технологии, что и «старшей» версии. К примеру, 22-дюймовые колёса доступны за доплату, а адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и электронная блокировка заднего дифференциала входят в стандартное оснащение.
В Поднебесной Aston Martin DBX Straight Six оценён в 1 898 000 юаней ($297 000), тогда как DBX V8 стоит от 2 298 000 юаней ($360 000).
В следующем году линейку кроссоверов Aston Martin дополнит «заряженный» DBX S, а в 2023-м ожидается дебют ещё одной гибридной версии с возможностью подзарядки от розетки.
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