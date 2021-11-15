Финансовые новости
- |
- 15.11.21
- |
- 13:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
12:57 15.11.2021 |
Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает продавать акции: он выставил на продажу ещё 1,2 млн акций, получив за них более 1,2 миллиарда долларов.
До этого Маск продал 4,434 миллиона акций 9 и 10 ноября на сумму примерно 5 миллиардов долларов. 11 ноября Маск продал 639 737 акций на сумму около 680 миллионов долларов посредством нескольких транзакций. Всего Маск продал акций на сумму уже более чем 7 миллиардов долларов.
Согласно результатам недавнего опроса, Маск собирается продать 10% акций, или около 17 миллионов, из которых он реализовал пока что меньше половины. Стоит отметить, что это первый случай с 2016 года, когда Маск продавал акции. При этом продажа акций Маска настолько велика, что она даже превосходит первичное публичное размещение акций большинства компаний.
Действия Маска вызвали определённые опасения на рынке. Некоторые инвесторы считают, что распродажа акций вкупе с высокой оценкой Tesla может указывать на то, что восходящий тренд цены её акций вот-вот закончится. Однако некоторые аналитики, ссылаясь на рекорды продаж и тенденции цен на акции основателей Amazon, Microsoft и Facebook, сказали, что сброс Маском части акций компании не повлияет на курс акций Tesla в долгосрочной перспективе.
По состоянию на 10 ноября, после того как Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов, он по-прежнему оставался крупнейшим акционером Tesla, владея примерно 15,5% ценных бумаг. Основатель Amazon Джефф Безос владеет примерно 14% акций Amazon, а Марк Цукерберг - 14% компании Meta.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Конгресс США принял поправку, которая должна остановить «Северный поток-2»
|Численность и маневры. К чему готовится российская ударная группировка в ОРДЛО
|Маневры олигархов. Что думают о будущем Зеленского Пинчук и Коломойский
|Дилемма Саакашвили: Пойдет ли Зеленский на конфликт с пророссийским правительством Грузии
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса
|Компания Илона Маска запускает ракеты в космос раз в несколько дней. SpaceX осуществила уже 129 орбитальных запусков
|SpaceX впервые испытала все шесть двигателей на прототипе Starship SN20
|Хакеры взломали электронную почту ФБР
|Spotify купила дистрибьютора аудиокниг Findaway
|Brabus построил 800-сильный Mercedes-Maybach GLS
Это интересно
|Subaru представила первый серийный электрокар
|Эксперты заявили о росте числа DDoS-атак почти на 24% в III квартале 2021 года
|Космический корабль SpaceX Crew Dragon с астронавтами на борту успешно состыковался с МКС
|Строительство супер-яхт достигло пика за последние 12 лет
|Geely показала конкурента электрического грузовика Tesla
|В США представили законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы
|Американцы, вероятно, не вернутся на Луну в означенные ранее сроки. NASA говорит о возможном полёте не ранее 2025 года