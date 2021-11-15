Илон Маск продал акции Tesla на 7 миллиардов долларов. Инвесторы опасаются падения курса

Глава компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) продолжает продавать акции: он выставил на продажу ещё 1,2 млн акций, получив за них более 1,2 миллиарда долларов.

До этого Маск продал 4,434 миллиона акций 9 и 10 ноября на сумму примерно 5 миллиардов долларов. 11 ноября Маск продал 639 737 акций на сумму около 680 миллионов долларов посредством нескольких транзакций. Всего Маск продал акций на сумму уже более чем 7 миллиардов долларов.

Согласно результатам недавнего опроса, Маск собирается продать 10% акций, или около 17 миллионов, из которых он реализовал пока что меньше половины. Стоит отметить, что это первый случай с 2016 года, когда Маск продавал акции. При этом продажа акций Маска настолько велика, что она даже превосходит первичное публичное размещение акций большинства компаний.

Действия Маска вызвали определённые опасения на рынке. Некоторые инвесторы считают, что распродажа акций вкупе с высокой оценкой Tesla может указывать на то, что восходящий тренд цены её акций вот-вот закончится. Однако некоторые аналитики, ссылаясь на рекорды продаж и тенденции цен на акции основателей Amazon, Microsoft и Facebook, сказали, что сброс Маском части акций компании не повлияет на курс акций Tesla в долгосрочной перспективе.

По состоянию на 10 ноября, после того как Маск продал акции Tesla на 5 миллиардов долларов, он по-прежнему оставался крупнейшим акционером Tesla, владея примерно 15,5% ценных бумаг. Основатель Amazon Джефф Безос владеет примерно 14% акций Amazon, а Марк Цукерберг - 14% компании Meta.