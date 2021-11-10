У Porsche Panamera появилась богатая версия Platinum

Компания Porsche добавила в гамму Panamera новое исполнение Platinum Edition с дизайнерским экстерьером и расширенным перечнем стандартного оборудования. Уже в базе у таких машин есть адаптивная пневмоподвеска, матричные фары с автоматическим дальним светом, подсветкой поворотов и перекрестков, а также колеса Exclusive Design Sport диаметром 21 дюйм, окрашенные в цвет Satin Gloss Platinum.





Слово Platinum в названии серии неслучайно: в этот полуглянцевый колер окрашены не только колеса, но и накладки на прорезях в передних крыльях, логотип и шильдик модели, плюс эмблема e-hybrid, если в качестве основы для спецверсии выбрана Panamera 4 E-Hybrid. Но вообще, исполнение предлагается для Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, а также универсалов Sport Turismo (в Европе) и длиннобазных Executive (в Китае).

При этом большинство доступных для Panamera опций уже включены в стандартное оснащение Platinum Edition. Это адаптивная пневмоподвеска PASM, матричные фары PDLS Plus, зеркала с автозатемнением, панорамная крыша, черные насадки на выхлопные патрубки, тонировка, глянцевая черная окантовка окон и ассистент парковки с камерой заднего вида. Для гибридов вдобавок предложена бортовая зарядка мощностью 7,2 киловатта вместо базового устройства на 3,6. Колеса - 21-дюймовые Exclusive Design Sport (Panamera Style на 20 дюймов - опция).

Также Panamera Platinum Edition достались спортивный руль GT, доводчики дверей, подогрев заднего ряда, аудиосистема BOSE Surround Sound, сиденья с регулировками и памятью, а также декоративные накладки в салоне из шлифованного алюминия и аналоговые часы. Премьера «платиновой» Panamera состоится на моторшоу в Лос-Анджелесе 17 ноября. Поставки машин запланированы на конец января следующего года.