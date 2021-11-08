Компания Audi представила обновленный A8

Рестайлинговая модель получила ряд визуальных обновлений, инновационную светотехнику, а также новейшую информационно-развлекательную систему и дополнительные опции для задних пассажиров. Седан появится в продаже на европейском рынке в декабре 2021 года. Вместе с традиционным исполнением рестайлинг пережил и «заряженный» S8.





Обновление Audi A8 заметно с первого взгляда. Представительский седан получил решетку радиатора c «трехмерным» узором, иной бампер с массивными воздухозаборниками, обрамленными хромированной отделкой, которая сочетается с новыми колесными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма. Главным же изменением в передней части стала головная оптика, которая состоит из 1,3 миллиона микрозеркал в каждой фаре. Инновационная технология позволяет управлять световым пучком, генерировать анимацию и даже проецировать пиктограммы на дорожное покрытие. Кроме того, впервые для флагманского седана предусмотрен пакет S line.

Audi A8

Другим технологичным решением стали задние фонари на органических светодиодах, которые получили датчик приближения. Система активируется в тот момент, когда другой автомобиль приближается к A8 менее чем на два метра. В салоне седана разместили информационно-развлекательную систему MIB3 с 10,1-дюймовой цифровой приборной панелью и сенсорным тачскрином диагональю 8,6 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрены светодиодные лампы для чтения, а также сиденья с массажем (18 пневматических подушек) и многочисленными регулировками.

Audi A8

Моторная гамма осталась практически без изменений. Для рестайлингового A8 доступны трех- и четырехлитровые бензиновые турбомоторы TFSI, а также дизель TDI и гибридная силовая установка, которая вместо прежних 449 лошадиных сил теперь выдает 462. Все агрегаты идут в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Седан с индексом S8 получил четырехлитровый битурбомотор V8 мощностью 563 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. До «сотни» самая мощная модификация разгоняется за 3,8 секунды. Кроме того, для «заряженной» версии уже «в базе» предусмотрена адаптивная подвеска, активный дифференциал и полноуправляемое шасси.

Audi A8

Продажи рестайлингового Audi A8 стартуют в Европе в декабре 2021 года.

Audi A8

Audi A8

Audi A8

Audi A8