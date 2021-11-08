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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Компания Audi представила обновленный A8

13:50 08.11.2021 |

Транспорт

Компания Audi представила обновленный A8

 

Рестайлинговая модель получила ряд визуальных обновлений, инновационную светотехнику, а также новейшую информационно-развлекательную систему и дополнительные опции для задних пассажиров. Седан появится в продаже на европейском рынке в декабре 2021 года. Вместе с традиционным исполнением рестайлинг пережил и «заряженный» S8.


Обновление Audi A8 заметно с первого взгляда. Представительский седан получил решетку радиатора c «трехмерным» узором, иной бампер с массивными воздухозаборниками, обрамленными хромированной отделкой, которая сочетается с новыми колесными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма. Главным же изменением в передней части стала головная оптика, которая состоит из 1,3 миллиона микрозеркал в каждой фаре. Инновационная технология позволяет управлять световым пучком, генерировать анимацию и даже проецировать пиктограммы на дорожное покрытие. Кроме того, впервые для флагманского седана предусмотрен пакет S line.

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Другим технологичным решением стали задние фонари на органических светодиодах, которые получили датчик приближения. Система активируется в тот момент, когда другой автомобиль приближается к A8 менее чем на два метра. В салоне седана разместили информационно-развлекательную систему MIB3 с 10,1-дюймовой цифровой приборной панелью и сенсорным тачскрином диагональю 8,6 дюйма. Для пассажиров второго ряда предусмотрены светодиодные лампы для чтения, а также сиденья с массажем (18 пневматических подушек) и многочисленными регулировками.

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Моторная гамма осталась практически без изменений. Для рестайлингового A8 доступны трех- и четырехлитровые бензиновые турбомоторы TFSI, а также дизель TDI и гибридная силовая установка, которая вместо прежних 449 лошадиных сил теперь выдает 462. Все агрегаты идут в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Седан с индексом S8 получил четырехлитровый битурбомотор V8 мощностью 563 лошадиные силы и 800 Нм крутящего момента. До «сотни» самая мощная модификация разгоняется за 3,8 секунды. Кроме того, для «заряженной» версии уже «в базе» предусмотрена адаптивная подвеска, активный дифференциал и полноуправляемое шасси.

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Продажи рестайлингового Audi A8 стартуют в Европе в декабре 2021 года.

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi S8

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

Компания Audi представила обновленный A8

 Audi A8 L

 
По материалам: Motor.ru
 

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